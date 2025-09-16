BREAKING | Toto Dumitrescu a fost prins de Poliția Română! Ce urmează acum

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fugit de la locul unui accident grav pe care l-a provocat în cartierul Primăverii din București. După ce a fost căutat de polițiști, tânărul în vârstă de 28 de ani a fost depistat, reținut și se află acum în custodia autorităților.

Toto Dumitrescu a fost depistat de polițiști după ce a provocat un accident în cartierul Primăverii din București și a părăsit locul faptei. Martorii au confirmat că fiul lui Ilie Dumitrescu se afla la volan, deși polițiștii nu l-au găsit inițial la locul accidentului. În urma impactului, o femeie a fost transportată la spital, iar trei autoturisme au fost avariate.

Anchetatorii au făcut mai multe cercetări imediat după impact și astăzi au reușit să-l găsească și să-l rețină pe tânăr. Acum urmează să fie interogat de către polițiști cu privire la accidentul pe care l-a făcut duminică, 14 septembrie. Ulterior vor fi chemați avocați și se va începe procedura penală, așa cum prevede legea.

„În urma activităților procedurale desfășurate de polițiștii Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost depistat și se afla în custodia polițiștilor din cadrul Brigăzii Rutiere”, transmite Brigada Rutieră.

Cum s-a produs accidentul

Martorii povestesc că femeia rănită intenționa să vireze la stânga și s-a asigurat corect, însă autoturismul condus de Toto Dumitrescu a apărut cu viteză mare și a lovit violent mașina acesteia, proiectând-o într-un alt vehicul din spate. După impact, fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi părăsit autoturismul și s-ar fi îndreptat pe jos din intersecție, abandonând locul accidentului. Șoferița a fost descarcerată de echipajele ISU și transportată de urgență la Spitalul Floreasca, fiind internată în stare gravă.

