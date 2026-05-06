Penthouse-ul din „Lupul de pe Wall Street”, scos la vânzare! Câte milioane de dolari costă celebrul apartament

De: Anca Chihaie 06/05/2026 | 14:34
Foto: social media

Penthouse-ul celebru din New York în care au fost filmate unele dintre scenele memorabile ale producției cinematografice „Lupul de pe Wall Street” a fost scos din nou pe piața imobiliară, atrăgând atenția cumpărătorilor interesați de proprietăți exclusiviste și încărcate de istorie cinematografică. Situat într-una dintre cele mai prestigioase și costisitoare zone rezidențiale ale orașului, apartamentul se remarcă atât prin designul său sofisticat, cât și prin asocierea cu una dintre cele mai cunoscute pelicule de la Hollywood.

Locuința este un penthouse de mari dimensiuni, conceput în stil modern-luxos, cu accent pe spațialitate și lumină naturală. Ferestrele de mari dimensiuni, care acoperă practic pereți întregi, permit pătrunderea luminii pe tot parcursul zilei și oferă o priveliște amplă asupra orașului New York. Interiorul este finisat cu materiale premium, iar podelele din lemn masiv contribuie la o atmosferă elegantă și caldă în același timp.

Câte milioane de dolari costă celebrul apartament

Configurația apartamentului include trei dormitoare și trei băi, fiecare amenajată la standarde ridicate de confort. Spațiile sunt gândite astfel încât să ofere intimitate, dar și zone comune generoase, potrivite pentru socializare sau întâlniri private. Designul general al locuinței pune accent pe funcționalitate combinată cu luxul discret, specific apartamentelor de top din Manhattan.

Bucătăria este una dintre încăperile centrale ale proprietății, fiind complet echipată cu electrocasnice de ultimă generație și mobilier realizat din lemn de calitate superioară. Aceasta este completată de un bar integrat, conceput pentru a răspunde cerințelor celor care apreciază atât gătitul, cât și organizarea de evenimente private. Din zona bucătăriei se face accesul direct către o terasă spațioasă, care oferă o panoramă spectaculoasă asupra orașului și care adaugă un plus semnificativ valorii proprietății.

Dormitorul principal este conceput ca un spațiu de tip suită de lux, fiind dotat cu două dressinguri ample, un șemineu și o baie de tip spa. Această baie este amenajată pentru relaxare, având finisaje premium și un design care sugerează ideea de centru wellness privat. Întregul ansamblu al dormitorului principal este gândit pentru a oferi confort maxim și intimitate totală.

Cei interesați să achiziționeze acest apartament exclusivist trebuie să plătească suma de 4,9 milioane de dolari. Proprietatea îi aparține investitorului Bert E. Brodsky, care locuiește în prezent în Port Washington.

