Prima Doamnă a României își duce fiica la școală pe jos! Mirabela Grădinaru ne arată farmecul discret al decenței

Mirabela Grădinaru, 42 de ani, partenera de viață a președintelui României, Nicușor Dan, este o prezență cât se poate de discretă în viața publică. Departe de orice fel de scandaluri sau de „combinații” politice, Mirabela Grădinaru încă nu a devenit oficial soția președintelui, preferând un statut fără vizite la starea civilă. CANCAN.RO a surprins-o pe partenera președintelui într-o ipostază ce poate fi descrisă prin formula „banalitatea bunului-simț”, în timp ce-și duce fetița la școală.

Cu toate acestea, Mirabela Grădinaru este o veritabilă Primă Doamnă a țării, și prima româncă de după 1989 cu acest atribut care a avut curajul de a deveni ceva mai vizibilă pe zona de „soft power”, mulțumită mai ales credibilității. Credibilitate construită prin afirmații puține, ceea ce e în sine o reușită în mediul politic dâmbovițean, unde vacarmul declarațiilor nu se oprește niciodată.

CANCAN.RO a filmat-o, miercuri aproape de prânz, pe Prima Doamnă împreună cu Aheea, fetița cea mare, pe care o are cu Nicușor Dan. Deși doamna Grădinaru este manager într-o mare companie auto cu investiții uriașe inclusiv în România, ea se pare că a avut timp să-i aranjeze părul micuței și s-o însoțească la școală.

Fără girofar, fără coloană oficială, fără limuzină la scară, fără tot acel zgomot pe care îl presupune deplasarea unei persoane ce ocupă o demnitate oficială. Însoțite doar de o tânără SPP-istă, pentru că așa impune legislația, Mirabela și Aheea merg frumos pe trotuar, fără vreo urmă de aroganță. Cât despre „garda de corp” ce-i însoțește, tânăra angajată SPP este și ea cât se poate de normală și de „cuminte”, neavând accese de autoritate. Dacă n-ar fi obligațiile de securitate pe care le impune funcția partenerului de viață, foarte probabil Mirabela Grădinaru ar renunța și la tânăra gardă de corp. Un alt semn de bun-simț.

Și-a întâlnit soțul-președinte în Club A

Prima Doamnă s-a remarcat încă din timpul facultății de Geografie-Franceză, pe care a absolvit-o la București, drept o persoană rezervată, care nu-și „dădea în petec” cum fac alți tineri în vremea studenției. Ambițioasă și foarte conștiincioasă cu materiile studiate, Mirabela Grădinaru nu rata însă nici distracția, spun surse din perioada facultății. Ieșea uneori la petreceri și avea „gașca” ei. De altfel, l-a cunoscut pe Nicușor Dan în Club A, un local simbol pentru Bucureștiul tranziției. Între ei este o diferență de vârstă, însă foarte probabil caracterul plin de seriozitate al Mirabelei l-a impresionat pe cel care urma să devină președintele României.

