Orașul care începe să se scufunde! Problemele văzute de specialiști

De: Andreea Stăncescu 06/05/2026 | 14:59
Mexico City se confruntă cu un fenomen îngrijorător! Solul pe care este construit orașul coboară într-un ritm accelerat, ajungând în unele zone la peste 30 de centimetri pe an. Situația este confirmată de observațiile realizate de NISAR, un satelit de ultimă generație care monitorizează modificările scoarței terestre cu o precizie extrem de ridicată.

Cercetătorii au început analizarea deformările terenului, cu ajutorul tehnologiei radar și pot oferi o imagine clară asupra dimensiunii reale a problemei care afectează metropola în care trăiesc peste 20 de milioane de oameni.

De ce se scufundă orașul

Cauza principală a acestei scufundări este legată de exploatarea intensă a apelor subterane. Orașul a fost construit pe un vechi lac, iar solul format din sedimente moi este vulnerabil la comprimare. Pe măsură ce apa este extrasă în cantități mari, structura subterană se contractă, iar terenul de la suprafață cedează treptat. În plus, greutatea clădirilor și a infrastructurii moderne amplifică acest proces.

Consecințele sunt tot mai vizibile. Se observă clădiri afectate, drumuri deformate și probleme tot mai mari în rețelele de transport, inclusiv în metrou. Unele monumente au necesitat deja intervenții pentru a compensa diferențele de nivel apărute în timp.

Tehnologia utilizată de satelitul NISAR se bazează pe radar cu apertură sintetică, capabil să detecteze chiar și cele mai mici variații ale solului, inclusiv în zone acoperite de vegetație. Acest sistem permite monitorizarea constantă a întregii planete, cu actualizări la fiecare câteva zile.

Specialiștii consideră că aceste date vor contribui la o mai bună înțelegere a fenomenelor similare la nivel global, mai ales în regiunile de coastă, unde scufundarea terenului și creșterea nivelului mării pot avea efecte devastatoare în viitor.

„Radarul în bandă L pe unde lungi al NISAR va face posibilă detectarea și monitorizarea tasării terenului în regiuni mai dificile și cu vegetație densă, cum ar fi comunitățile de coastă, unde acestea pot avea efectul amplificat atât al tasării terenului, cât și al creșterii nivelului mării”, a declarat Craig Ferguson, director adjunct al NISAR la sediul NASA din Washington.

