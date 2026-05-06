Orașul în care oamenii locuiesc în două țări: trec granița mergând dintr-o cameră a casei în alta

Un caz neașteptat într-un oraș din Europa. Aici, oamenii locuiesc, de fapt, în două țări. Un bărbat din Baarle experimentează cel mai bine asta, pentru că granița de stat dintre cele două țări trece exact prin casa lui.

Pentru a intra într-o altă țară trebuie să treci vama, iar asta se face prin plata unei taxe. Cu toate acestea, un bărbat pe nume Julien Leemans din orașul Baarle nu este nevoit să plătească. Acest fapt se întâmplă, pentru că granița dintre Belgia și Olanda trece prin casa lui. Nu este singurul lucru neobișnuit și asta pentru că în întregul oraș există puncte de trecere a frontierei.

Orașul în care oamenii locuiesc în două țări

Cu siguranță există persoane care s-au gândit cel puțin o dată cum ar fi să existe în două locuri în același timp. Ei bine, acest lucru este posibil pentru Julien Leemans și alți locuitori ai orașului Baarle. Aici există granița de stat dintre Belgia și Olanda. Casa bărbatului se află chiar în acel punct, iar asta înseamnă că într-o cameră locuiește în Belgia și în cealaltă cameră în Olanda. El a povestit glumind că pentru trecerea acestei granițe nu există controale vamale.

De fiecare dată când mă duc la toaletă trebuie să traversez graniţa, din fericire nu există control vamal, a spus Julien Leemans.

De asemenea, nu este singurul lucru ieșit din comun în Baarle. Între cele două state există zeci de puncte de trecere a frontierei. Asta presupune că granița este însemnată peste tot cu cruciulițe de culoare albă și trece în diagonala orașului, cafenelelor, magazinelor și chiar a locuințelor private ale oamenilor. Bărbatul a explicat cum a fost posibil acest lucru.

Anul 1198 este foarte important pentru noi pentru că atunci ducele Henric a dat terenul din Baarle lordului Breda în arendă, dar lordul Breda nu a primit decât terenul care nu era încă cultivat. Parcelele cultivate, ducele Henric le-a păstrat pentru el, a povestit locuitorul.

În plus, polițiștii ambelor țări lucrează împreună, iar zicala din oraș este ”Tu trăieşti în ţara în care se află uşa ta de intrare”. Mai mult decât atât, un lucru interesant este că dacă se oficializează o nuntă, mirele și mireasa trebuie să rămână pe partea Belgiei.

În sala aceasta, graniţa este de la uşă la fereastră, pe o parte este Belgia, pe cealaltă parte Olanda. Dacă se oficiază o nuntă, mirele şi mireasa, dar şi martorii de cununie trebuie să stea pe partea Belgiană, a mai spus cineva.

