Acasă » Știri » Orașul în care oamenii locuiesc în două țări: trec granița mergând dintr-o cameră a casei în alta

Orașul în care oamenii locuiesc în două țări: trec granița mergând dintr-o cameră a casei în alta

De: Denisa Crăciun 06/05/2026 | 10:36
Orașul în care oamenii locuiesc în două țări: trec granița mergând dintr-o cameră a casei în alta
Oamenii locuiesc în două țări / Sursa foto: Envato.com

Un caz neașteptat într-un oraș din Europa. Aici, oamenii locuiesc, de fapt, în două țări. Un bărbat din Baarle experimentează cel mai bine asta, pentru că granița de stat dintre cele două țări trece exact prin casa lui. 

Pentru a intra într-o altă țară trebuie să treci vama, iar asta se face prin plata unei taxe. Cu toate acestea, un bărbat pe nume Julien Leemans din orașul Baarle nu este nevoit să plătească. Acest fapt se întâmplă, pentru că granița dintre Belgia și Olanda trece prin casa lui. Nu este singurul lucru neobișnuit și asta pentru că în întregul oraș există puncte de trecere a frontierei.

Orașul în care oamenii locuiesc în două țări

Cu siguranță există persoane care s-au gândit cel puțin o dată cum ar fi să existe în două locuri în același timp. Ei bine, acest lucru este posibil pentru Julien Leemans și alți locuitori ai orașului Baarle. Aici există granița de stat dintre Belgia și Olanda. Casa bărbatului se află chiar în acel punct, iar asta înseamnă că într-o cameră locuiește în Belgia și în cealaltă cameră în Olanda. El a povestit glumind că pentru trecerea acestei granițe nu există controale vamale.

De fiecare dată când mă duc la toaletă trebuie să traversez graniţa, din fericire nu există control vamal, a spus Julien Leemans.

De asemenea, nu este singurul lucru ieșit din comun în Baarle. Între cele două state există zeci de puncte de trecere a frontierei. Asta presupune că granița este însemnată peste tot cu cruciulițe de culoare albă și trece în diagonala orașului, cafenelelor, magazinelor și chiar a locuințelor private ale oamenilor. Bărbatul a explicat cum a fost posibil acest lucru.

Anul 1198 este foarte important pentru noi pentru că atunci ducele Henric a dat terenul din Baarle lordului Breda în arendă, dar lordul Breda nu a primit decât terenul care nu era încă cultivat. Parcelele cultivate, ducele Henric le-a păstrat pentru el, a povestit locuitorul.

În plus, polițiștii ambelor țări lucrează împreună, iar zicala din oraș este ”Tu trăieşti în ţara în care se află uşa ta de intrare”. Mai mult decât atât, un lucru interesant este că dacă se oficializează o nuntă, mirele și mireasa trebuie să rămână pe partea Belgiei.

În sala aceasta, graniţa este de la uşă la fereastră, pe o parte este Belgia, pe cealaltă parte Olanda. Dacă se oficiază o nuntă, mirele şi mireasa, dar şi martorii de cununie trebuie să stea pe partea Belgiană, a mai spus cineva.

VEZI ȘI: Cele două rase de pisici care au fost interzise în Olanda. Care este motivul

Satul ca-n Olanda din România, de unde poți cumpăra lalele negre. Cât costă un fir

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Toni Petrea, fostul antrenor al campioanei, este invitatul zilei 
Știri
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Toni Petrea, fostul antrenor al campioanei, este invitatul zilei 
O influenceriță de 26 de ani a fost împușcată mortal! Totul s-a întâmplat sub privirile copiilor
Știri
O influenceriță de 26 de ani a fost împușcată mortal! Totul s-a întâmplat sub privirile copiilor
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Mediafax
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
FT: Europa trebuie să învețe din criza politică din România după căderea Guvernului Bolojan. Alianțele populiste pot deveni un model periculos
Gandul.ro
FT: Europa trebuie să învețe din criza politică din România după căderea Guvernului...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu „super-starurile” literare ale vremii
Adevarul
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri....
„Totul s-a prăbușit”: Locuitorii insulei Ormuz sunt în pragul disperării, după ce blocada i-a adus în prima linie a războiului Iran-SUA
Digi24
„Totul s-a prăbușit”: Locuitorii insulei Ormuz sunt în pragul disperării, după ce blocada...
Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte
Mediafax
Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Click.ro
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în...
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
„Trage în arcaș, nu în săgeată”. Cum vânează Ucraina rachetele balistice rusești
Digi24
„Trage în arcaș, nu în săgeată”. Cum vânează Ucraina rachetele balistice rusești
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova...
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Marea care dispare în timp real: minus 21 de metri în acest secol
go4it.ro
Marea care dispare în timp real: minus 21 de metri în acest secol
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
FT: Europa trebuie să învețe din criza politică din România după căderea Guvernului Bolojan. Alianțele populiste pot deveni un model periculos
Gandul.ro
FT: Europa trebuie să învețe din criza politică din România după căderea Guvernului Bolojan. Alianțele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Toni Petrea, fostul antrenor al campioanei, este invitatul zilei 
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Toni Petrea, fostul antrenor al campioanei, este invitatul zilei 
O influenceriță de 26 de ani a fost împușcată mortal! Totul s-a întâmplat sub privirile copiilor
O influenceriță de 26 de ani a fost împușcată mortal! Totul s-a întâmplat sub privirile copiilor
Cum a ajutat-o Florin Salam pe Melek? Gestul manelistului nu a rămas fără ecou
Cum a ajutat-o Florin Salam pe Melek? Gestul manelistului nu a rămas fără ecou
Untul care se vinde cu 1 leu la magazinele Lidl din Europa. Care sunt prețurile la noi în țară
Untul care se vinde cu 1 leu la magazinele Lidl din Europa. Care sunt prețurile la noi în țară
Cu ce se ocupă Bianca Podosu după eliminarea de la Chefi la cuțite. Unde a fost văzută fosta concurentă
Cu ce se ocupă Bianca Podosu după eliminarea de la Chefi la cuțite. Unde a fost văzută fosta concurentă
Promisiunea făcută de Cristi Chivu tatălui său. Antrenorul face dezvăluiri emoționante despre tragedia ...
Promisiunea făcută de Cristi Chivu tatălui său. Antrenorul face dezvăluiri emoționante despre tragedia care i-a marcat viața
Vezi toate știrile