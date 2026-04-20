Satul ca-n Olanda din România, de unde poți cumpăra lalele negre. Cât costă un fir

De: David Ioan 20/04/2026 | 12:48
Satul ca-n Olanda din România, de unde poți cumpăra lalele negre. Cât costă un fir
Satul ca-n Olanda din România, de unde poți cumpăra lalele negre. Cât costă un fir. Foto: Pixabay

Primăvara aduce un spectacol de culoare în județul Mureș, unde câmpul de lalele din Mărculeni a devenit un punct de atracție pentru vizitatorii dornici să admire florile și să plece acasă cu buchete proaspete.

Printre soiurile cultivate, „Queen of Night”, laleaua aproape neagră, rămâne cea mai căutată datorită aspectului ei neobișnuit.

Satul ca-n Olanda din România, de unde poți cumpăra lalele negre

Peisajul îi întâmpină pe vizitatori cu rânduri întregi de lalele roșii, mov și albe, iar parfumul puternic completează atmosfera. Mulți dintre cei care ajung aici spun că alegerea florilor preferate devine o provocare.

„Sunt foarte frumoase şi e foarte greu de ales, dar fiecare după plăcerile lui. Mie îmi plac cele roşii, recunosc”, a spus o turistă.

O altă persoană a completat:

„Eu le prefer pe cele mov. Doar mov o să culeg”.

Câmpul este transformat într-un decor ideal pentru fotografii, datorită varietății de culori și a modului în care lumina pune în valoare fiecare parcelă. De la nuanțe pastelate la tonuri intense, fiecare zonă devine un fundal potrivit pentru imagini care ajung rapid pe rețelele sociale.

Cât costă un fir

Proprietarul câmpului, Szabolcs Suba, explică faptul că proiectul a pornit din dorința de a aduce ceva diferit în zonă.

„Ideea nu îmi aparţine, îi aparţine soţiei, care voia ceva diferit, în zonă. Deci în afară de câmpurile de porumb şi grâu să dovedească că se poate face şi altceva. Pentru această ediţie, toamna trecută am plantat peste 10 mii de bulbi cu 20 de specii diferite. Cea mai deosebită e Queen of Night, care are o culoare către negru”, a explicat acesta.

Vizitatorii pot culege lalele la prețul de 4 lei bucata, iar organizatorii îi încurajează să aducă foarfeci.

„Preţul lalelelor este de 4 RON. Vizitatorii sunt rugaţi să aducă foarfeci, dacă nu au, avem şi noi şi punem la disponibilitate”, a mai spus proprietarul.

Ajuns la cea de-a cincea ediție, Festivalul Lalelelor de la Mărculeni își primește oaspeții zilnic între orele 12 și 17, oferind același peisaj vibrant și plin de energie care a atras mii de vizitatori în anii trecuți.

CITEŞTE ŞI: Divorțul Rareș Cojoc – Andreea Popescu, oficializat la notar. Cum a comentat dansatorul momentul

Doliu la Pro TV! Lena de la Desafio și-a pierdut tatăl: ”Astăzi, la ora 4:40, a plecat dintre noi”

Iți recomandăm
„EXCLUSIV RAPID” – după Craiova – Rapid 1-0, cu Alexandru Ioniță e LIVE pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45: Ce se întâmplă cu băieții lui Gâlcă?!?
Știri
„EXCLUSIV RAPID” – după Craiova – Rapid 1-0, cu Alexandru Ioniță e LIVE pe YouTube – ProSport, de…
Cât costă un bilet pentru autobuzele turistice din București. Suma piperată pe care turiștii o scot din buzunare
Știri
Cât costă un bilet pentru autobuzele turistice din București. Suma piperată pe care turiștii o scot din buzunare
A câștigat o avere la Joker și a transmis un mesaj pentru toți românii
Mediafax
A câștigat o avere la Joker și a transmis un mesaj pentru toți...
Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări electrice și chiar ninsoare. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări...
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce...
Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat buzna pe teren și a sărit la arbitri: „Poate îți f*t o sticlă în cap, nu știi cu cine te pui!”
Adevarul
Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat...
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul loc în alegerile anticipate
Digi24
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul...
Detalii șocante din Louisiana: tatăl și-a ucis propriii copii
Mediafax
Detalii șocante din Louisiana: tatăl și-a ucis propriii copii
Parteneri
Fosta prezentatoare tv din România s-a mutat în America cu logodnicul fotbalist: ”Nu am știut în ce mă bag! A fost o durere foarte mare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fosta prezentatoare tv din România s-a mutat în America cu logodnicul fotbalist: ”Nu am știut...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Click.ro
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile
Digi24
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20...
Începe recensământul traficului rutier. Ce urmărește CNAIR?
Promotor.ro
Începe recensământul traficului rutier. Ce urmărește CNAIR?
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Telefonul vechi din sertar ți-ar putea incendia casa. Cum te asiguri că minimizezi riscul
go4it.ro
Telefonul vechi din sertar ți-ar putea incendia casa. Cum te asiguri că minimizezi riscul
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări electrice și chiar ninsoare. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări electrice și...
