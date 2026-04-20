Satul ca-n Olanda din România, de unde poți cumpăra lalele negre. Cât costă un fir

Primăvara aduce un spectacol de culoare în județul Mureș, unde câmpul de lalele din Mărculeni a devenit un punct de atracție pentru vizitatorii dornici să admire florile și să plece acasă cu buchete proaspete.

Printre soiurile cultivate, „Queen of Night”, laleaua aproape neagră, rămâne cea mai căutată datorită aspectului ei neobișnuit.

Satul ca-n Olanda din România, de unde poți cumpăra lalele negre

Peisajul îi întâmpină pe vizitatori cu rânduri întregi de lalele roșii, mov și albe, iar parfumul puternic completează atmosfera. Mulți dintre cei care ajung aici spun că alegerea florilor preferate devine o provocare.

„Sunt foarte frumoase şi e foarte greu de ales, dar fiecare după plăcerile lui. Mie îmi plac cele roşii, recunosc”, a spus o turistă.

O altă persoană a completat:

„Eu le prefer pe cele mov. Doar mov o să culeg”.

Câmpul este transformat într-un decor ideal pentru fotografii, datorită varietății de culori și a modului în care lumina pune în valoare fiecare parcelă. De la nuanțe pastelate la tonuri intense, fiecare zonă devine un fundal potrivit pentru imagini care ajung rapid pe rețelele sociale.

Cât costă un fir

Proprietarul câmpului, Szabolcs Suba, explică faptul că proiectul a pornit din dorința de a aduce ceva diferit în zonă.

„Ideea nu îmi aparţine, îi aparţine soţiei, care voia ceva diferit, în zonă. Deci în afară de câmpurile de porumb şi grâu să dovedească că se poate face şi altceva. Pentru această ediţie, toamna trecută am plantat peste 10 mii de bulbi cu 20 de specii diferite. Cea mai deosebită e Queen of Night, care are o culoare către negru”, a explicat acesta.

Vizitatorii pot culege lalele la prețul de 4 lei bucata, iar organizatorii îi încurajează să aducă foarfeci.

„Preţul lalelelor este de 4 RON. Vizitatorii sunt rugaţi să aducă foarfeci, dacă nu au, avem şi noi şi punem la disponibilitate”, a mai spus proprietarul.

Ajuns la cea de-a cincea ediție, Festivalul Lalelelor de la Mărculeni își primește oaspeții zilnic între orele 12 și 17, oferind același peisaj vibrant și plin de energie care a atras mii de vizitatori în anii trecuți.

