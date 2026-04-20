Doliu la Pro TV! Lena de la Desafio și-a pierdut tatăl: ”Astăzi, la ora 4:40, a plecat dintre noi”

Lena, cunoscută publicului din competiția Desafio: Aventura de la Pro TV, trece printr-o perioadă extrem de dificilă după ce și-a pierdut tatăl în această dimineață.

Concurenta, al cărei nume real este Alina Oprea, a făcut anunțul pe Instagram, unde a publicat un mesaj profund emoționant care a impresionat imediat comunitatea online.

Doliu la Pro TV!

„Astăzi, la ora 4:40, sufletul tatălui meu a plecat dintre noi… Un om bun, cald, puternic, care a însemnat totul pentru mine.”, a scris aceasta, iar reacțiile de susținere au început să curgă în doar câteva minute.

Mesajul Lenei continuă cu o descriere a atmosferei apăsătoare care i-a cuprins casa și sufletul în aceste momente de durere.

„Casa și inima mea sunt acum pline de o liniște apăsătoare și de o durere greu de pus în cuvinte. A lăsat în urmă un gol imens, dar și o iubire care nu va pleca niciodată.”, a mărturisit ea, dezvăluind o latură vulnerabilă rar văzută în competiție.

Postarea se încheie cu un mesaj adresat direct tatălui ei:

„Tati, sufletul meu drag… îți mulțumesc pentru tot ce ai fost pentru mine. Te voi iubi mereu și te voi purta în fiecare bătaie a inimii mele. Drum lin, îngerul meu…”.

Lena de la Desafio și-a pierdut tatăl

Lena este una dintre concurentele puternice ale show-ului Desafio: Aventura, unde s-a remarcat prin determinare, rezistență fizică și implicare totală în probele dificile. Face parte din echipa Luptătorilor și a trecut prin momente tensionate în competiție, inclusiv accidentări care au necesitat intervenția medicilor. Înainte de participarea la emisiune, presa a relatat că a supraviețuit unui accident grav, experiență care i-a consolidat imaginea de persoană rezilientă și curajoasă.

În plan personal, Lena a atras atenția publicului și prin relația scurtă pe care a avut-o cu actorul și comediantul Cătălin Bordea, la începutul anului 2025. Cei doi s-au cunoscut pe Instagram, iar povestea lor a fost intens discutată în presă, mai ales după intrarea Lenei în competiția Pro TV. Deși relația s-a încheiat rapid, aparițiile ei ulterioare în show au menținut interesul publicului.

