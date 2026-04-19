Delia Salchievici spune adevărul despre relația cu Ian și implicarea producătorilor de la Desafio: “Cumva arătau cu degetul să se întâmple ceva”

Cea mai recentă invitată a emisiunii CANCAN EXCLUSIV, Delia Salchievici, a vorbit despre ce s-a întâmplat între ea și Ian în timpul competiției Desafio, de fapt. Mai mult, ea a vorbit și despre fostele ei relații pe care și le-ar dori șterse, printre care și mariajul de scurtă durată cu Lino Golden.

Să începem cu începutul. Delia Salchievici și Lino Golden au avut o relație care a fost în atenția publică și care era iubită de fani. Cei doi au participat în emisiunea „Power Couple” și nu au lăsat nicio secundă impresia că își vor spune „Adio”, cel puțin nu atât de repede. După doar un an de la căsătorie, cei doi au realizat că e mai bine să o ia pe drumuri separate.

Delia Salchievici, adevărul despre relațiile ei

Chiar și după ruptură, blondina s-a menținut în continuare în atenția publicului și a făcut parte din competiția Desafio, acolo unde s-a apropiat de Ian. Cu toate că cei de acasă au crezut că între cei doi a existat ceva, ea a demontat zvonurile în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, care poate fi urmărită pe YouTube Cancan.

Delia Salchievici: Nu a fost o relație, nu a fost nimic. Adică a fost o discuție în care pur și simplu am zis… Reporterii ne întrebau unul de celălalt, cumva arătau cu degetul să se întâmple ceva și noi am zis hai să le dăm content. Hai să facem ceva și râdeam despre chestia asta. A fost o chestie izolată, ce s-a întâmplat acolo n-a însemnat absolut nimic.

Denisa Iordache: Dar când te-ai întors, ai fost uimită să vezi că el (n.r. Ian) se comporta urât cu tine. Citez declarația ta: „Mie chiar mi-a fost dor de el. Am crezut că o să se bucure când mă vede, că o să sară, o să fie fericit. A fost fix opusul. Eu chiar aleg bărbații atât de prost?”

Delia Salchievici: Da, sincer, nu știu ce e cu trecutul meu din dating, dar eu chiar am ales persoane foarte prost.

Denisa Iordache: Dar treaba asta cu alesul bărbaților greșit, regreți relațiile pe care le-ai avut în trecut?

Delia Salchievici: Eu nu regret absolut nimic. Doar că dacă aș putea să le șterg cu o radieră, aș face-o.

Denisa Iordache: Și relația ta celebră cu Lino?

Delia Salchievici: Toate relațiile. Adică câteodată mi-ar plăcea să… șterg tot, să nu mai existe nimic, însă realizez că sunt greșeli din care am învățat. Nu vreau să arăt cu degetul spre nimeni. Nu le numesc relații, ci le numesc niște lecții prin care a trebuit să trec pentru a mă forma, pentru a deveni persoana care sunt.

