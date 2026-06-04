Managerul Iulianei Beregoi a dezvăluit urmările scandalului din Chișinău: „Are sticlă în ochi și i-a fost deteriorat aparatul auditiv”

Scandal de proporții în lumea influencerilor! Rivalitatea dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică a depășit granița rețelelor sociale și s-a mutat într-un restaurant din Republica Moldova, unde o întâlnire întâmplătoare s-a transformat într-o altercație care a necesitat intervenția poliției și a ambulanței. Conflictul fizic a avut loc între Andreea Bostănică și Ana Beregoi. De cealaltă parte Iuliana Beregoi susține că nu s-a implicat în bătaie și că a încercat doar să ceară ajutor. Mai mult, reprezentanții Iulianei afirmă în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că Ana Beregoi a avut nevoie de îngrijiri medicale și că a fost depusă o plângere la poliție. În timp ce cele două tabere își aduc acuzații grave, autoritățile încearcă să stabilească exact cum au degenerat lucrurile într-unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri mondene ale momentului.

Acuzațiile continuă să curgă, iar imaginile apărute pe internet au aprins și mai tare scandalul dintre cele două tabere. Nimeni nu se aștepta ca tensiunile dintre Andreea Bostănică și familia Beregoi să ajungă la un asemenea nivel. O seară obișnuită petrecută într-un local s-a transformat într-un scandal care a făcut rapid înconjurul internetului. Martorii au privit șocați scenele care s-au desfășurat sub ochii lor, iar acum fiecare tabără își susține propria versiune a evenimentelor.

Managerul artistelor intervine în scandal

„Momentan, ne creăm o strategie să vedem ce putem face. Iuliana nu are nicio legătură cu bătaia. Adică a fost Ana în conflictul acesta cu Andreea, iar Iuliana a stat deoparte. Trebuie să studiez mai multe imagini ca să văd exact ce s-a întâmplat. De dimineață am aflat și noi. Încercăm să facem lumină în acest caz. Sincer, nu-mi dau seama exact ce s-a întâmplat. Din câte am văzut, Iuliana Beregoi nu are nicio legătură cu bătaia. Nu s-a bătut, nu s-a implicat nici fizic, nici verbal. Ea s-a speriat pur și simplu și s-a dus să caute ajutor, văzând că sora ei este agresată. S-a depus și plângere la poliție. S-au scos certificate medico-legale pentru Ana Beregoi, sora Iulianei, care necesită zile de spitalizare. Are ochiul vânăt, are sticlă în ochi și i-a fost deteriorat aparatul auditiv. Sora Iulianei, nu știu dacă știați, poartă aparat auditiv și are deficit de auz. Este o întâmplare tristă. Nu mă așteptam la asta. Eu, sincer, nu știu cum s-a întâmplat, nu am nici cea mai mică idee. Nu știu dacă a fost doar o coincidență sau ceva plănuit, nu am nicio idee și nu vreau să mă lansez în presupuneri fără să am informații”, a declarat managerul Iulianei Beregoi, Cătălin Dascălu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

NU RATA: Cine a început bătaia dintre Andreea Bostănică și Ana Beregoi, de fapt. Avem imaginea care lămurește tot scandalul

CITEȘTE ȘI: Val de reacții după bătaia dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi! Fanii s-au împărțit pe tabere: „Ce exemplu dați? Rușine, în ce hal ați ajuns”