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Cine a început bătaia dintre Andreea Bostănică și Ana Beregoi, de fapt. Avem imaginea care lămurește tot scandalul

De: Emanuela Cristescu 04/06/2026 | 12:09
Andreea Bostănică și Ana Beregoi. Sursa foto Social media
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Scandalul dintre Andreea Bostănică (21 de ani) și Ana Beregoi a luat o turnură neașteptată! După valul de acuzații lansate de ambele tabere, au ieșit la iveală imagini care ar putea lămuri cine a făcut primul pas în altercația care a zguduit internetul.

Ana Beregoi a spus că Andreea Bostănică a sărit prima la bătaie și că ea doar s-a apărat, dar imaginile arată altceva. În filmări se observă clar că sora Iulianei Beregoi a tras-o pe influenceriță de păr și că aceasta s-a apărat.

„Uitați cine sare la bătaie și cum maică-sa pune și ea mâna pe mine, ce pumni vedeți voi? Normal că m-am apărat din moment ce și-a permis să mă lovească”, a spus Ana Beregoi, deși în imagini se vede fix invers.

Ce spune Ana Beregoi

Ana Beregoi a mai spus că Bostănică este un diavol care se dă îngeraș și că este în stare să facă orice pentru vizualizări. Sora Iulianei Beregoi a declarat că influencerița se hrănește din scandal și că speră ca Dumnezeu să facă dreptate.

„Ești un diavol, te dai îngeraș, dar ești strașnică femeie, te hrănești doar cu negativitate și asta spune multe, doar cu circ și hype încontinuu, atunci când nu mai ai vizualizări, vii și cauți bătăi și provocări. Dumnezeu e sus și va face dreptate!”, a mai spus blondina.

Scandal Andreea Bostănică și Ana Beregoi. Sursa foto Social media

Bostănică și Ana Beregoi s-au luat la bătaie într-un restaurant din Chișiniu chiar în perioada în care toată lumea credea că scandalul dintre ele a luat sfârșit. Șatena a spus că fost nevoie de intervenția medicilor după ce a fost agresată de sora Iulianei Beregoi și că lucrurile nu vor rămâne așa.

„Tocmai ce am ieșit de la ambulanță, de urgență, și de la poliție, pentru că am fost agresată fizic, verbal nu mai vorbesc. Am fost agresată verbal 10 minute în șir, în șir, la care eu doar am tăcut și am întrebat ce ți-am făcut, ce ți-am făcut Iuliana Beregoi? De ce împingi prietenii mei pe stradă, ce vrei de la mine?

La care am primit pumnii în cap, am fost trasă de păr de Iuliana Beregoi, de Ana Beregoi și de iubitul Anei Beregoi, Islam, de origine arabă. Mi s-au provocat mai multe lovituri în cap pentru simplul fapt că am vrut să intru într-un restaurant să mănânc, la care aparent ele erau în acel restaurant și eu când am încercat să deschid ușa, pur și simplu nu m-au lăsat să intru”, a spus Andreea Bostănică.

„Ea este un nimic, un jeg”

Șatena a mai spus că această bătaie a fost planificată de cele două surori, care au fost „educate” să facă scandal. Bostănică le-a spus celor din mediul online că Iuliana Beregoi este un jeg și că trebuie tratată ca atare.

„Eu vreau să vă spun că această bătaie a fost planificată. Și o să zic că Iuliana Beregoi nu reprezintă nimic, ea este un nimic, este un jeg, ea nu este o fată. Ea este un băiat, un băiețel. Trimiteți-vă în continuare copiii la tabără la idolul copiilor mici, pentru că asta promovăm noi. Nu vă mirați dacă o să primească cuvinte urâte la adresa lor sau lovituri în cap, pentru că așa au fost educate fetele din familia Beregoi. Așa au fost ele educate să ofere lovituri, violențe”, a mai declarat ea.

VEZI ȘI: Scandal monstruos între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Poliția și ambulanța au intervenit, după ce au ajuns la agresiuni fizice
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