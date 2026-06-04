Check in | Experiența mea la Louis Vuitton Café din Saint-Tropez. Cât costă o cafea și o prăjitură în unul dintre cele mai exclusiviste locuri de pe Coasta de Azur

Dacă mă întrebați care a fost unul dintre cele mai memorabile deserturi pe care le-am încercat vreodată, răspunsul vine instantaneu: Louis Vuitton Hazelnut Flower Cake de la Louis Vuitton Café din Saint-Tropez. Nu exagerez când spun că a fost pur și simplu fericire pe cerul gurii.

Saint-Tropez este deja cunoscut pentru atmosfera sa exclusivistă, pentru iahturile spectaculoase, boutique-urile de lux și oamenii veniți din toate colțurile lumii. Totuși, chiar și într-un loc unde luxul este la ordinea zilei, această cafenea reușește să se remarce. Deci… stați să vedeți și care a fost prețul pentru această prăjitură! Căci dacă în București vi se pare 50 de lei mult pentru un dulce eu zic doar „să vă țineți bine”.

Experiența mea la Louis Vuitton Café din Saint-Tropez

Un aspect important de știut înainte să mergeți este că nu se lucrează cu rezervări. Singura variantă este să ajungeți acolo și să așteptați până se eliberează o masă. Noi am avut noroc și am așteptat aproximativ 20 de minute, ceea ce, sincer, mi s-a părut foarte rezonabil având în vedere popularitatea locului. Atmosfera din jur este atât de plăcută încât timpul trece destul de repede. Te mai uiți la oamenii care trec cu pungile de la marile branduri, mai tragi un ochi la cafenea și ăsta e timpul.

Primul lucru care mi-a atras atenția a fost atenția incredibilă la detalii. Totul era decorat în nuanțe elegante de albastru, iar celebra monogramă Louis Vuitton era prezentă peste tot. De la pernele decorative și până la șervețele, fiecare element părea gândit pentru a crea o experiență completă. Chiar și zahărul servit alături de cafea purta amprenta brandului.

Iar dacă alegeți o băutură caldă sau rece, experiența devine și mai specială. Am comandat un iced latte și mi-a fost servit într-un mod absolut superb, cu monograma LV integrată în prezentare. Sunt acele mici detalii care transformă o simplă cafea într-o experiență de lux.

Vedeta zilei: Louis Vuitton Hazelnut Flower Cake

Dar să vorbim despre adevărata vedetă a vizitei mele.

Louis Vuitton Hazelnut Flower Cake costă 32 de euro, adică aproximativ 160 de lei, în funcție de cursul valutar din ziua respectivă. Da, este un desert scump. Foarte scump, dacă îl comparăm cu o prăjitură obișnuită. Și totuși, după prima înghițitură, am uitat complet de preț.

Textura era perfectă, aroma de alune era intensă fără să fie greoaie, iar combinația de gusturi era atât de bine echilibrată încât fiecare linguriță era mai bună decât precedenta. Este genul de desert despre care continui să vorbești și după ce te întorci acasă. Sincer, m-aș întoarce în Saint-Tropez doar pentru această prăjitură. Și nu vă mint. Pentru mine este a treia oară în Saint Tropez, dar pentru prima dată am încercat această prăjitură.

Cât costă o cafea la Louis Vuitton Café?

Dacă vreți să experimentați luxul la ceașcă, acesta este cu siguranță locul potrivit.

Un latte simplu a costat 14 euro, adică aproximativ 70 de lei. Pentru iced latte am plătit 16 euro, aproximativ 80 de lei. Practic, dacă vreți varianta cu gheață, plătiți cu 2 euro mai mult.

Este mult? Absolut. Merită? Depinde ce căutați.

Dacă sunteți în căutarea celei mai bune cafele din viața voastră, probabil că nu despre asta este vorba. Dacă însă vreți să trăiți experiența unui brand de lux într-unul dintre cele mai exclusiviste locuri de pe Coasta de Azur, atunci da, face parte din farmecul experienței.

Ce m-a surprins este că prețurile au fost chiar mai mari decât în alte locații premium pe care le-am vizitat pe Riviera Franceză. De exemplu, la Carlton din Cannes am plătit 12 euro pentru cafea, cu 2 euro mai puțin decât aici. Iar Carlton este și el un simbol al luxului și eleganței.

Louis Vuitton Café din Saint-Tropez nu este locul în care mergi pentru o cafea ieftină. Este locul în care mergi pentru experiență. Atmosfera este relaxată, serviciul este atent, decorul este impecabil, iar detaliile de branding sunt prezente peste tot fără să devină obositoare. Oamenii din jur, energia locului și priveliștea completează perfect experiența.

Iar despre Louis Vuitton Hazelnut Flower Cake nu pot spune decât atât: este unul dintre cele mai bune deserturi pe care le-am mâncat vreodată. Da, prețurile sunt ridicate. Da, vei plăti aproximativ 70–80 de lei pentru o cafea și în jur de 160 de lei pentru desert. Dar uneori nu plătești doar produsul, ci întreaga experiență.

Foto: CANCAN

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