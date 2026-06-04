Acasă » CHECK-IN » Check in | Experiența mea la Louis Vuitton Café din Saint-Tropez. Cât costă o cafea și o prăjitură în unul dintre cele mai exclusiviste locuri de pe Coasta de Azur

Check in | Experiența mea la Louis Vuitton Café din Saint-Tropez. Cât costă o cafea și o prăjitură în unul dintre cele mai exclusiviste locuri de pe Coasta de Azur

De: Mara Dobre 04/06/2026 | 13:22
Check in | Experiența mea la Louis Vuitton Café din Saint-Tropez. Cât costă o cafea și o prăjitură în unul dintre cele mai exclusiviste locuri de pe Coasta de Azur
Experiența mea la Louis Vuitton Café din Saint-Tropez. Cât costă o cafea și o prăjitură în unul dintre cele mai exclusiviste locuri de pe Coasta de Azur/foto: CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dacă mă întrebați care a fost unul dintre cele mai memorabile deserturi pe care le-am încercat vreodată, răspunsul vine instantaneu: Louis Vuitton Hazelnut Flower Cake de la Louis Vuitton Café din Saint-Tropez. Nu exagerez când spun că a fost pur și simplu fericire pe cerul gurii.

Saint-Tropez este deja cunoscut pentru atmosfera sa exclusivistă, pentru iahturile spectaculoase, boutique-urile de lux și oamenii veniți din toate colțurile lumii. Totuși, chiar și într-un loc unde luxul este la ordinea zilei, această cafenea reușește să se remarce. Deci… stați să vedeți și care a fost prețul pentru această prăjitură! Căci dacă în București vi se pare 50 de lei mult pentru un dulce eu zic doar „să vă țineți bine”.

Experiența mea la Louis Vuitton Café din Saint-Tropez

Un aspect important de știut înainte să mergeți este că nu se lucrează cu rezervări. Singura variantă este să ajungeți acolo și să așteptați până se eliberează o masă. Noi am avut noroc și am așteptat aproximativ 20 de minute, ceea ce, sincer, mi s-a părut foarte rezonabil având în vedere popularitatea locului. Atmosfera din jur este atât de plăcută încât timpul trece destul de repede. Te mai uiți la oamenii care trec cu pungile de la marile branduri, mai tragi un ochi la cafenea și ăsta e timpul.

Primul lucru care mi-a atras atenția a fost atenția incredibilă la detalii. Totul era decorat în nuanțe elegante de albastru, iar celebra monogramă Louis Vuitton era prezentă peste tot. De la pernele decorative și până la șervețele, fiecare element părea gândit pentru a crea o experiență completă. Chiar și zahărul servit alături de cafea purta amprenta brandului.

Iar dacă alegeți o băutură caldă sau rece, experiența devine și mai specială. Am comandat un iced latte și mi-a fost servit într-un mod absolut superb, cu monograma LV integrată în prezentare. Sunt acele mici detalii care transformă o simplă cafea într-o experiență de lux.

Vedeta zilei: Louis Vuitton Hazelnut Flower Cake

Dar să vorbim despre adevărata vedetă a vizitei mele.

Louis Vuitton Hazelnut Flower Cake costă 32 de euro, adică aproximativ 160 de lei, în funcție de cursul valutar din ziua respectivă. Da, este un desert scump. Foarte scump, dacă îl comparăm cu o prăjitură obișnuită. Și totuși, după prima înghițitură, am uitat complet de preț.

Textura era perfectă, aroma de alune era intensă fără să fie greoaie, iar combinația de gusturi era atât de bine echilibrată încât fiecare linguriță era mai bună decât precedenta. Este genul de desert despre care continui să vorbești și după ce te întorci acasă. Sincer, m-aș întoarce în Saint-Tropez doar pentru această prăjitură. Și nu vă mint. Pentru mine este a treia oară în Saint Tropez, dar pentru prima dată am încercat această prăjitură.

Prăjitura vedetă

Cât costă o cafea la Louis Vuitton Café?

Dacă vreți să experimentați luxul la ceașcă, acesta este cu siguranță locul potrivit.

Un latte simplu a costat 14 euro, adică aproximativ 70 de lei. Pentru iced latte am plătit 16 euro, aproximativ 80 de lei. Practic, dacă vreți varianta cu gheață, plătiți cu 2 euro mai mult.

Este mult? Absolut. Merită? Depinde ce căutați.

Dacă sunteți în căutarea celei mai bune cafele din viața voastră, probabil că nu despre asta este vorba. Dacă însă vreți să trăiți experiența unui brand de lux într-unul dintre cele mai exclusiviste locuri de pe Coasta de Azur, atunci da, face parte din farmecul experienței.

Ce m-a surprins este că prețurile au fost chiar mai mari decât în alte locații premium pe care le-am vizitat pe Riviera Franceză. De exemplu, la Carlton din Cannes am plătit 12 euro pentru cafea, cu 2 euro mai puțin decât aici. Iar Carlton este și el un simbol al luxului și eleganței.

Louis Vuitton Café din Saint-Tropez nu este locul în care mergi pentru o cafea ieftină. Este locul în care mergi pentru experiență. Atmosfera este relaxată, serviciul este atent, decorul este impecabil, iar detaliile de branding sunt prezente peste tot fără să devină obositoare. Oamenii din jur, energia locului și priveliștea completează perfect experiența.

Iar despre Louis Vuitton Hazelnut Flower Cake nu pot spune decât atât: este unul dintre cele mai bune deserturi pe care le-am mâncat vreodată. Da, prețurile sunt ridicate. Da, vei plăti aproximativ 70–80 de lei pentru o cafea și în jur de 160 de lei pentru desert. Dar uneori nu plătești doar produsul, ci întreaga experiență.

Foto: CANCAN

VEZI ȘI:  CHECK-IN | Cum am ajuns să fac plajă alături de caprele din Grecia. Cât m-a costat sejurul de 9 zile în Samothraki

Caz surprinzător în turism. Un bărbat a fost despăgubit pentru că nu a găsit șezlong la plajă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Check in | Cât am plătit pentru o zi la Disneyland Paris? Am rămas lefteră, dar măcar am văzut-o pe Elsa
Știri
Check in | Cât am plătit pentru o zi la Disneyland Paris? Am rămas lefteră, dar măcar am…
Check in | Vizita mea la Mănăstirea din Khor Virap din Armenia. Am văzut temnița lui Grigorie Iluminatorul, unde a fost închis 13 ani
CHECK-IN
Check in | Vizita mea la Mănăstirea din Khor Virap din Armenia. Am văzut temnița lui Grigorie Iluminatorul,…
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
Mediafax
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac ture pe scări de la etajul 4 la 9, zi de zi: „Avem colegi mai în vârstă care și-au prelungit concediile medicale”
Gandul.ro
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic demontează clișeele din mentalul colectiv
Adevarul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic...
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a surprins Austria
Mediafax
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a...
Parteneri
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm!...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le predă și de ce vedeta este încă singură. „Cu dragostea...nimic!”
Click.ro
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
SUV, break sau monovolum. Care e, de fapt, cea mai practică mașină pentru o familie
Promotor.ro
SUV, break sau monovolum. Care e, de fapt, cea mai practică mașină pentru o familie
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la...
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
go4it.ro
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac ture pe scări de la etajul 4 la 9, zi de zi: „Avem colegi mai în vârstă care și-au prelungit concediile medicale”
Gandul.ro
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac ture pe...
ULTIMA ORĂ
Ce a pățit o clientă după ce a refuzat să dea bacșiș. Gest revoltător al șoferului
Ce a pățit o clientă după ce a refuzat să dea bacșiș. Gest revoltător al șoferului
Amenzi uriașe pentru pietonii care fac asta pe stradă. Unde se aplică legea
Amenzi uriașe pentru pietonii care fac asta pe stradă. Unde se aplică legea
Cum s-a îmbrăcat Roxana la nunta lui Dani, fiul lui Florin Salam? Ținută matchy cu manelistul
Cum s-a îmbrăcat Roxana la nunta lui Dani, fiul lui Florin Salam? Ținută matchy cu manelistul
(P) Culorile care fac o cameră să pară mai mare și mai scumpă
(P) Culorile care fac o cameră să pară mai mare și mai scumpă
Noi detalii despre crima din Piatra Neamț. Tânărul plănuia demult să își omoare tatăl
Noi detalii despre crima din Piatra Neamț. Tânărul plănuia demult să își omoare tatăl
Ce s-ar întâmpla cu Melania Trump dacă Donald Trump ar muri în timpul mandatului. Scenariul analizat ...
Ce s-ar întâmpla cu Melania Trump dacă Donald Trump ar muri în timpul mandatului. Scenariul analizat de presa americană
Vezi toate știrile