Caz surprinzător în turism. Un bărbat a fost despăgubit pentru că nu a găsit șezlong la plajă

Un turist a primit despăgubiri după ce a dovedit în instanță că n-a găsit șezlong liber pe o plajă din Grecia. Bărbatul a povestit că s-a trezit degeaba la 6 dimineața pentru a prinde șezlong și că vacanța lui a fost un coșmar.

Turistul a spus că în fiecare dimineața s-a trezit la 6 dimineața și a căutat șezlong pe plajă 20 de minute, dar că toate erau „rezervate” pentru alte persoane. El a povestit că ceilalți turiști își puneau prosopul pe șezlonguri cu o zi înainte se enerva în fiecare dimineață.

Hotelul și operatorul de turism de pe insula grecească Kos i-au spus bărbatului că nu au ce să facă și că nu pot să-l ajute. Turistul, care a plătit 8.400 de dolari pentru un pachet de vacanță cumpărat în august, a spus că el, soția și cei doi copii au fost nevoiți să stea pe jos.

Bărbatul a spus că hotelul în care era cazat interzicea rezervarea șezlongurilor cu prosoape, dar că ceilalți turiști nu țineau cont de această regulă. El a sunat la agenția de turism să ceară ajutorul, dar fără rezultat. Turtistul a fost nevoit să dea în judecată agenția de turism și a obținut despăgubiri în valoare de 1.200 de dolari.

Judecătorii i-au dat dreptate

Instanța a stabilit că pachetul de vacanță pe care bărbatul la cumpărat nu a fost respectat și că acesta nu a avut parte de o vacanță liniștită. Judecătorii au decis că exista obligația de a asigura un raport „rezonabil” între numărul de șezlonguri și cel al turiștilor.

Grecia a interzis șezlongurile, umbrelele și alte structuri turistice pe peste 250 de plaje pentru a proteja flora și fauna în fața supraturismului. Această regulă se aplică pe plajele din Balos, Elafonissi, Falassarna și Gavdos. În Ciclade s-au închis stațiunile balneare de pe 7 plaje din Naxos, 11 dintre Folegandros, Sikinos și Syros și în toate Micile Ciclade.

Din cauza numărului foarte mare de turiști, autoritățile din Grecia au introdus începând din 2025 o taxă de debarcare de 20 de euro pe persoană pentru toți pasagerii navelor de croazieră. Această taxă trebuie plătită de turiștii care merg în Santorini și Mykonos.

