Acasă » Știri » Vacanța preferată a românilor se scumpește. Ce costuri cresc în Grecia în 2026

Vacanța preferată a românilor se scumpește. Ce costuri cresc în Grecia în 2026

De: Elisa Tîrgovățu 23/03/2026 | 10:47
Sursa foto: Pixabay

Hotelierii din Grecia privesc tot mai sceptici sezonul turistic care se apropie, în contextul unei scăderi semnificative a rezervărilor. Reprezentanții industriei pun această situație pe seama tensiunilor militare din Orientul Mijlociu, care par să afecteze încrederea turiștilor. Cu toate că autoritățile de la Atena precizează că țara rămâne o destinație sigură, operatorii din turism sunt mult mai reținuți.

Potrivit declarațiilor premierului Kyriakos Mitsotakis, turiștii nu ar trebui să își anuleze vacanțele. Mai mult, conform spuselor sale, Grecia nu este afectată direct de tensiunile din jurul Iranului.

Chiar și așa, reprezentanții din turism susțin că rezervările actuale sunt în principal din piețele europene. Pe de altă parte, volumul acestora rămâne redus, iar turiștii sunt mai prudenți.

Cei care optează pentru o vacanță în Grecia vor plăti mai mult

Specialiștii atrag atenția că, deși numărul total de turiști ar putea rămâne relativ stabil, creșterea costurilor va influența decisiv comportamentul acestora.

Majorarea prețurilor la transport și scumpirea generală a serviciilor reduc puterea de cumpărare, determinând mulți turiști să amâne călătoriile sau să își modifice planurile. În contextul în care litrul de carburant a depășit 2 euro, se estimează că o parte dintre turiști vor evita destinațiile mai scumpe și vor căuta alternative mai accesibile.

Destinațiile insulare, care implică costuri mai mari, ar putea deveni mai puțin atractive. Touși, nordul Greciei, care este mai accesibil cu mașina, ar putea fi preferat de turiști. În același timp, există indicii că vacanțele vor fi mai scurte, iar cheltuielile mai reduse, ceea ce va influența veniturile din servicii turistice.

Hotelierii întâmpină dificultăți financiare, deoarece contractele încheiate cu marii touroperatori reflectă tarifele de anul trecut, în timp ce costurile cu energie, logistică și aprovizionare au crescut semnificativ.

Această diferență generează presiune asupra profitului, într-un context economic deja marcat de incertitudine și volatilitate.

Reprezentanții din industrie mărturisesc că evoluția sezonului estival depinde în mare parte de situația geopolitică. Turismul rămâne vulnerabil până la o eventuală stabilizare. Prin urmare, dinamica prețurilor și riscurile externe vor continua să influențeze sezonul din acest an.

CITEȘTE ȘI: Cât costă o vacanță de Paște în 2026. Prețurile pentru mare, munte sau Delta Dunării

Destinația de vacanță devenită “Dubai de Europa”. Turiștii s-au reprofilat după atacurile din Emirate

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Știri
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Știri
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Orașul european cu 18 grade în aprilie pe care aproape nimeni nu îl vizitează
Mediafax
Orașul european cu 18 grade în aprilie pe care aproape nimeni nu îl...
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi dacă social-democraţii rămâne la guvernare
Gandul.ro
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin. Mesajul președintelui României
Mediafax
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin....
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum,...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Chinezii anunță o baterie sodiu-ion pentru mașini electrice care s-ar putea încărca complet în 11 minute. Noua alternativă la litiu
go4it.ro
Chinezii anunță o baterie sodiu-ion pentru mașini electrice care s-ar putea încărca complet în 11...
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Reduceri de primăvară: mii de jocuri de PC, la prețuri avantajoase
Go4Games
Reduceri de primăvară: mii de jocuri de PC, la prețuri avantajoase
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi dacă social-democraţii rămâne la guvernare
Gandul.ro
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Andreea Popescu și-a trădat propria căsnicie. Taina pe care a încălcat-o în mariajul cu Rareș Cojoc
Andreea Popescu și-a trădat propria căsnicie. Taina pe care a încălcat-o în mariajul cu Rareș Cojoc
Fără inhibiții! Gabriela Cristea și-a etalat noua siluetă în costum de baie
Fără inhibiții! Gabriela Cristea și-a etalat noua siluetă în costum de baie
Vârsta la care corpul începe să îmbătrânească accelerat. Schimbarea apare mai devreme decât crezi
Vârsta la care corpul începe să îmbătrânească accelerat. Schimbarea apare mai devreme decât crezi
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Vezi toate știrile