Vacanța preferată a românilor se scumpește. Ce costuri cresc în Grecia în 2026

Hotelierii din Grecia privesc tot mai sceptici sezonul turistic care se apropie, în contextul unei scăderi semnificative a rezervărilor. Reprezentanții industriei pun această situație pe seama tensiunilor militare din Orientul Mijlociu, care par să afecteze încrederea turiștilor. Cu toate că autoritățile de la Atena precizează că țara rămâne o destinație sigură, operatorii din turism sunt mult mai reținuți.

Potrivit declarațiilor premierului Kyriakos Mitsotakis, turiștii nu ar trebui să își anuleze vacanțele. Mai mult, conform spuselor sale, Grecia nu este afectată direct de tensiunile din jurul Iranului.

Chiar și așa, reprezentanții din turism susțin că rezervările actuale sunt în principal din piețele europene. Pe de altă parte, volumul acestora rămâne redus, iar turiștii sunt mai prudenți.

Cei care optează pentru o vacanță în Grecia vor plăti mai mult

Specialiștii atrag atenția că, deși numărul total de turiști ar putea rămâne relativ stabil, creșterea costurilor va influența decisiv comportamentul acestora.

Majorarea prețurilor la transport și scumpirea generală a serviciilor reduc puterea de cumpărare, determinând mulți turiști să amâne călătoriile sau să își modifice planurile. În contextul în care litrul de carburant a depășit 2 euro, se estimează că o parte dintre turiști vor evita destinațiile mai scumpe și vor căuta alternative mai accesibile.

Destinațiile insulare, care implică costuri mai mari, ar putea deveni mai puțin atractive. Touși, nordul Greciei, care este mai accesibil cu mașina, ar putea fi preferat de turiști. În același timp, există indicii că vacanțele vor fi mai scurte, iar cheltuielile mai reduse, ceea ce va influența veniturile din servicii turistice.

Hotelierii întâmpină dificultăți financiare, deoarece contractele încheiate cu marii touroperatori reflectă tarifele de anul trecut, în timp ce costurile cu energie, logistică și aprovizionare au crescut semnificativ.

Această diferență generează presiune asupra profitului, într-un context economic deja marcat de incertitudine și volatilitate.

Reprezentanții din industrie mărturisesc că evoluția sezonului estival depinde în mare parte de situația geopolitică. Turismul rămâne vulnerabil până la o eventuală stabilizare. Prin urmare, dinamica prețurilor și riscurile externe vor continua să influențeze sezonul din acest an.

