Cât costă o vacanță de Paște în 2026. Prețurile pentru mare, munte sau Delta Dunării

De: Elisa Tîrgovățu 16/03/2026 | 18:49
Sursa foto: rovial

Mai este mai puțin de o lună până la Paște, iar cei care încă se gândesc unde să își petreacă minivacanța de sărbători au numeroase opțiuni. Ofertele sunt variate și potrivite pentru toate bugetele, fie că vorbim despre destinații la munte, la mare sau în Delta Dunării.

Prețurile diferă în funcție de facilitățile incluse, precum mesele festive, programele artistice, accesul la spa și piscină sau spațiile de joacă pentru copii. În plus, încă mai sunt destule locuri disponibile. Asta pentru că, spre deosebire de alți ani, turiștii nu s-au grăbit să își facă rezervările din timp.

Hotelurile de la malul mării au oferte de nerefuzat pentru vacanța de Paște. Chiar dacă angajații de pe litoral așteaptă câteva mii de turiști, încă mai sunt locuri disponibile de cazare, pentru toate buzunarele.

„Aceste pachete pornesc de la o mie de lei de persoană. Vorbim despre cazare pentru 3 nopți cu mic dejun. Sunt pachete avantajoase. Cele mai solicitate sunt pachetele în hoteluri de 4 stele, pentru că acolo avem și piscină interioară și terapii SPA”, a precizat Corina Martin, secretarul general  al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR).

Pentru un sejur de Paște la un hotel de 4 stele din Mamaia, cu mic dejun inclus, cină festivă și program artistic, costă 2.160 lei pentru doi adulți, cu 2 nopți de cazare plus una gratuită. La un alt hotel, tot de 4 stele din Eforie Nord, cu all inclusive, pachetele pleacă de la 1.750 de lei de persoană pentru 3 nopți.

Sursa foto; Pexels
Sejur de până la 2.500 de lei în Delta Dunării

Oferte tentante pentru sărbătorile Pascale sunt și în Deltă. Sejururile pentru două persoane ajung până la 2.500 de lei.

Pensiunile din Delta Dunării au început deja să promoveze ofertele pentru Paște. De exemplu, în Murighiol, turiștii pot alege un pachet care include 3 nopți de cazare, mic dejun și cina festivă din noaptea de Paște.

În cazul în care ajungeți în Delta Dunării, o plimbare cu barca este aproape obligatorie. Excursiile sunt organizate pentru turiști, iar ambarcațiunile sunt acoperite și încălzite. Astfel, plimbările pot fi făcute în condiții confortabile, chiar și în această perioadă.

Variante de nerefuzat și pentru iubitorii de munte

„Prețurile oscilează de la 400-500 de lei cazare cu mic dejun la hotel de 3 stele și poate ajunge până la aproape 5.000 de lei în stațiunile balneare și la munte, în cazări de 4 – 5 stele, cu multe mese și programe tradiționale”, a spus Adi Voican, vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.

Chiar și așa, numărul rezervărilor pentru vacanța de Paște este mai mic față de alți ani. Hotelierii speră ca în perioada următoare turiștii să se orienteze mai mult spre România.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
