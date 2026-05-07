Dramă cumplită la Constanța! Ce au descoperit polițiștii după apelul primit în miez de noapte

De: Paul Hangerli 07/05/2026 | 23:30
O tragedie cutremurătoare s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri în Constanța, unde un adolescent în vârstă de 19 ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul, existând suspiciuni că băiatul ar fi recurs la un gest extrem.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, oamenii legii au fost sesizați marți seară, în jurul orei 21:35, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost lovită de tren în zona Medeea din municipiul Constanța.

Adolescent lovit de tren în Medeea

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Palas, care au confirmat tragedia. Reprezentanții IPJ Constanța au transmis:

„Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o persoană care prezenta leziuni incompatibile cu viața”

Autoritățile au precizat că victima nu a putut fi identificată imediat.

Tânărul plecase voluntar de acasă

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 23:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța au fost alertați prin apel la 112 că un tânăr de 19 ani plecase voluntar de la domiciliu încă din jurul orei 19:00 și nu mai revenise acasă.

În urma verificărilor făcute de oamenii legii, s-a stabilit că persoana găsită decedată în zona căii ferate era chiar tânărul dispărut. Reprezentanții IPJ Constanța au mai precizat:

„În urma verificărilor efectuate de către polițiști a reieșit faptul că persoana decedată este aceeași cu cea plecată în mod voluntar de la domiciliu.”

Potrivit unor surse, există suspiciuni că adolescentul și-ar fi pus capăt zilelor, însă anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia. Autoritățile au mai transmis în comunicatul lor:

„În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.”

Mesajul important transmis de polițiști după tragedie

Având în vedere natura sensibilă a cazului, reprezentanții IPJ Constanța au făcut și un apel public privind modul în care astfel de situații trebuie abordate și discutate:

„Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile.”

Polițiștii au subliniat că specialiștii avertizează asupra efectelor pe care expunerea repetată la asemenea informații le poate avea asupra persoanelor aflate în dificultate emoțională. Reprezentanții IPJ Constanța atrag atenția:

„Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare. Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte și încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.”

