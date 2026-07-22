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Mirela Vaida, replică vehementă după ce fanii i-au criticat comportamentul: „Da, sunt isterică!”

De: Alina Drăgan 22/07/2026 | 09:20
Mirela Vaida, replică vehementă după ce fanii i-au criticat comportamentul: „Da, sunt isterică!”
Mirela Vaida, replică pentru cârcotași /Foto: Facebook
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Un nou sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi” a început la Antena 1, iar printre primele vedete ce i s-au alăturat lui Nea Mărin s-a numărat și Mirela Vaida. Fanii au avut șansa să o vadă și într-o altă ipostază, însă se pare că vedeta nu a făcut o impresie prea bună. Mulți au numit-o „isterică”, iar acum Mirela Vaida a venit cu un răspuns pentru toți cârcotașii care o critică.

Mirela Vaida se află în vacanță în Tenerife, însă nu a rămas indiferentă la reacțiile apărute după difuzarea primului episod al noului sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi”, de la Antena 1. Mulți au fost cei care i-au criticat comportamentul, iar prezentatoarea TV a venit cu un răspuns pentru cârcotași direct din Tenerife.

„Suntem în vacanță în Tenerife, în Spania. Suntem într-un golf unde apa oceanului este atât de clară și nisipul este atât de fin și sunt foarte mulți oameni cu copii mici. Adică fix cum îmi place mie. Ai mei sunt numai în apă, iar noi stăm și îi păzim de pe margine”, a spus Mirela Vaida, în mediul online.

Mirela Vaida, replică pentru cârcotași

Deși se află în Tenerife, Mirela Vaida a fost atentă la reacțiile apărute în mediul online după difuzarea primului episod din noul sezon „Poftiți pe la noi”. Se pare că fanii emisiunii nu au rezonat cu ea și nu au ezitat să îi taxeze comportamentul.

Mirela Vaida a primit numeroase comentarii în care era criticată pentru atitudinea afișată în timpul emisiunii, așa că a decis să vină cu o replică pentru cei care o critică. Vedeta a precizat că nu are de ce să se rușineze de comportamentul ei, căci aceste trăsături fac parte din personalitatea sa.

Mai mult, Mirela Vaida i-a prevenit pe cei care au criticat-o și a spus că dacă în emisiunea lui Nea Mărin comportamentul ei li s-a părut exagerat ar trebui să aștepte să vadă cum s-a comportat în Asia Express. Vedeta este o fire competitivă, iar atunci când intră în joc nu mai ține cont de nimic.

„Aseară s-a difuzat primul episod din ediția cu Nea Mărin (…). Mi-au scris unii, din aceștia care își pun icoane la poza de profil, că sunt isterică. Da, sunt isterică! Păi da, eu așa sunt. Dar nu e ca și cum nu știu și nu-mi asum asta, ba îmi asum. Păi eu țip, mă enervez, sunt super competitivă, sunt super bătăioasă și nu-mi place să pierd.

Voi ziceți că eu sunt isterică și că v-ați săturat de urletele mele în trei zile de Nea Mărin? Păi voi nu știți ce am făcut în Asia Express! Păi stați un pic, nu mă cunoașteți!?”, a transmis Mirela Vaida.

 

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