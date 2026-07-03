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Mirela Vaida, dezvăluiri despre momentele sensibile din viața ei. Ce a fost nevoită să facă la 19 ani pentru a-și construi drumul în viață

De: Elisa Tîrgovățu 03/07/2026 | 13:39
Mirela Vaida, dezvăluiri despre momentele sensibile din viața ei. Ce a fost nevoită să facă la 19 ani pentru a-și construi drumul în viață / Sursa foto: Social media
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Mirela Vaida se numără printre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. Însă parcursul ei profesional nu a fost lipsit de provocări. Înainte de a ajunge în lumina reflectoarelor, vedeta a luat o decizie importantă la doar 19 ani, când a părăsit orașul natal și s-a stabilit în București. Mutarea a fost făcută în contextul studiilor universitare, dar și al dorinței de a-și construi o carieră pe cont propriu.

În podcastul „Ce ai în plan”, prezentatoarea a povestit că a preferat să studieze în București, în loc să urmeze facultatea din Iași, așa cum își doreau părinții. Ea a vorbit despre începuturile dificile, când se descurca cu un buget lunar de aproximativ 200 de lei.

Vedeta a relatat că a plecat de acasă având doar câteva lucruri personale într-un singur bagaj, primind din partea familiei îndemnul de a se dedica în totalitate studiilor și formării unei cariere solide.

„La 19 ani, plecată de acasă, de la Iași, venită cu acceleratul o noapte întreagă și n-aveam decât un sac de haine, la propriu un sac de haine, trezită în lumea mare fără nimic, doar cu 200 de lei pe lună de cheltuială.

În căminul facultății, mama și tata mi-au spus foarte clar: >”, a declarat Mirela Vaida, la podcastul moderat de Mihail Vincențiu Ivan.

Sursa foto: Social media

Prezentatoarea TV își dorea libertate și independență

Vedeta a vorbit despre o discuție importantă cu familia sa. Ea a precizat că dorința de a fi pe cont propriu a împins-o să aleagă Bucureștiul, în ciuda reținerilor părinților. Ajunsă în Capitală, a descoperit rapid că bugetul de 200 de lei lunar era insuficient pentru un trai decent.

Din acest motiv, în anul al treilea de facultate, a decis să își caute un loc de muncă, făcând astfel primii pași în domeniul televiziunii.

„Eu am zis: Mamă, tată, vreau să-mi iau viața în mâini. Vreau să fiu pe cont propriu. Uite, nu vreau să vin acasă și să-mi pună mama de mâncare și să-mi calce mama hainele. Adică vreau să simt că sunt liberă. Bineînțeles că așa am făcut, cumva împotriva părinților mei (…)

Eu voiam această libertate, dar nu de a face ce vreau cu ea, ci de a mă face pe mine, mie… Că pot să mă descurc singură, că pot să-mi iau viața (…) Când mi-am dat seama că la București nu te poți descurca cu 200 de lei pe lună și că îți trebuie haine (…) Mi-am dat seama în anul III că trebuie să mă angajez, și uite, așa a început intrarea mea în televiziune“, a mai spus Mirela Vaida.

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