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Dieta fulger a Mirelei Vaida! A slăbit 3 kilograme într-o săptămână, cu 6 mese pe zi: „Am reușit să slăbesc fără înfometare”

De: Alina Drăgan 05/06/2026 | 06:20
Dieta fulger a Mirelei Vaida! A slăbit 3 kilograme într-o săptămână, cu 6 mese pe zi: „Am reușit să slăbesc fără înfometare”
Dieta fulger a Mirelei Vaida
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Mirela Vaida a fost prevăzătoare și a vrut ca începutul de vară să o prindă pregătită. Așa că în urmă cu câteva săptămâni a început o dietă pentru a-și pregăti silueta pentru vacanțele la soare, în costum de baie. Dieta pe care vedeta o urmează pare să fie una eficientă, căci în doar o săptămână a slăbit trei kilograme, și asta mâncând șase mese pe zi.

Mirela Vaida are planuri mari pentru această vară. Visează la vacanță, la soare și la relaxare, iar pentru asta s-a pus pe treabă și a început să dea kilogramele în plus jos. Vedeta Antena 1 a început o dietă, iar rezultatele s-au văzut imediat.

Dieta fulger a Mirelei Vaida

Dieta pe care Mirela Vaida o urmează pare să fie una destul de eficientă, căci rezultatele s-au văzut imediat. În numai o săptămână, aceasta a reușit să dea jos trei kilograme. Iar asta fără să se înfometeze deloc.

„A trecut o săptămână de când am început dieta. Hai să vedem, 56,9. Am început dieta cu 59,7 kilograme. Deci am dat aproape 3 kilograme. Ideea este că aș fi dat și mai mult, dar am fost pe la rude, m-au pus la masă, mi-au dat să mănânc tort, să beau șampanie, deci dacă am și trișat și tot am dat jos trei kilograme, vă dați seama ce bună este această dietă”, a spus Mirela Vaida.

Regimul alimentar pe care Mirela Vaida îl urmează este unul care presupune șase mese pe zi. Însă, fiecare masă este slabă în calorii și formată din alimente cu mulți nutrienți și minerale. De asemenea, vedeta a renunțat la zahăr și la carbohidrați.

Mirela Vaida a început dieta atunci când avea 60 de kilograme, iar în doar o săptămână a reușit să ajungă la 56,9 kilograme. În primele două zile, prezentatoarea de la Acces Direct a slăbit 1,6 kilograme.

„Așa că cele 4-5 kilograme care sunt fix pe burtă și pe șolduri se văd cel mai rău. Am 60 de kilograme și 1,58 m înălțime. Este enorm! Teoretic ar trebui să am 50. Sâmbătă dimineața, înainte de dietă, 59,7 kg. Am reușit să slăbesc 1,6 kg în două zile, fără înfometare. Azi am 58,1 kg”, a mai spus Mirela Vaida.

 

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Foto: Facebook

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