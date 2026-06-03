Ce a găsit Mirela Vaida acasă după ce a petrecut două luni la Asia Express: „M-au așteptat cu flori la aeroport și cu oalele pe foc!”

Mirela Vaida a revenit în România după filmările pentru noul sezon „Asia Express-Drumul Mătăsii”, experiența care a ținut-o departe de casă și de familie aproximativ două luni. Vedeta a făcut echipă în competiție cu artista de muzică populară Oana Tomoiagă, parcurgând un traseu dificil prin Uzbekistan și China, fără telefon, bani sau confortul obișnuit. CANCAN.RO a stat de vorbă cu îndrăgita prezentatoare despre reîntoarcerea în sânul familiei dar și despre reacomodarea cu stilul ei de viață.

Aceasta a descris experiența Asia ca fiind una intensă, cu momente de epuizare, dar și de descoperire personală. Lipsa telefonului și a confortului obișnuit au devenit, spune Mirela, o lecție importantă. A învățat că viața poate fi trăită și cu mult mai puține lucrur, dar cu aceeași intensitate și bucurie.

„M-au așteptat cu flori la aeroport și cu oalele pe foc!”

CANCAN.RO: Cum te-ai readaptat la ritmul de acasă după perioada intensă de filmări și deplasări? Ce ți-a lipsit cel mai mult din viața ta de zi cu zi?

Mirela Vaida: M-am întors acasă cu mult dor de casă, de copii și de activitățile mele. Rutina este aceeași, dar acomodarea a fost puțin mai grea, în sensul că, din cauza fusului orar, adormeam pe la 5 după-amiaza și mă trezeam noaptea pe la 2 și mă plimbam prin casă. Mi-au lipsit copiii cel mai mult. La aeroport m-au așteptat cu flori, dar acasă cu oalele cu apă fiartă pe aragaz, pentru că mi-au spus că le este dor de ciorbe. Așadar, când am ajuns de la aeroport, am gătit toată ziua: am făcut ciorbă de perișoare, supă de găină cu tăiței, felul doi, toate românești, de care le era dor, dar și mie. Și așa mi-am dat seama că le-a fost dor de mine, dar și de ceea ce le găteam săptămânal.

Mi-a lipsit foarte mult confortul meu, dar știam asta. Mi-a plăcut că m-a scos din zona mea de confort, mi-a dat adrenalină. Mi-a plăcut mult experiența, dar, pe cât de frumoasă a fost, pe atât a fost de grea. Primul lucru pe care l-am făcut acasă a fost să ascult muzică și să gătesc.

CANCAN.RO: După întoarcerea acasă, ai schimbat ceva în rutina ta sau în modul în care îți gestionezi timpul și energia? Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut imediat ce ai revenit acasă și ai avut puțin timp pentru tine?

Mirela Vaida: M-am întors o altă persoană — puțin, foarte puțin mai calmă, poate și de la oboseală, puțin mai așezată, dar mi-am revenit repede; în trei zile eram aceeași persoană. Au început soțul, dar și cei mici să spună: „Aoleu, ce liniște a fost până acum…”

Apoi mi-au zis că le-am lipsit mult — gura mea, gălăgia mea, toate lucrurile care ne țin în priză, faptul că le spun de zece ori ce să facă, dar și toată efervescența mea — le-au lipsit. Pe scurt, a fost o revenire rapidă.

„Viața se poate trăi cu atât de puține lucruri!”

CANCAN.RO: Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut imediat ce ai revenit acasă și ai avut puțin timp pentru tine?

Mirela Vaida: Nu am avut timp să stau, să dorm prea mult și nici să meditez. Am intrat direct în pâine: am avut deja spectacole la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, evenimente stabilite cu doi ani în urmă, am intrat și în studio.

Practic, nu am avut timp nici măcar în acel weekend când am ajuns să mă așez pe picioare. Mai am încă de spălat și de sortat bagaje, nu le-am desfăcut pe toate.

CANCAN.RO: După o experiență atât de intensă, simți că te-ai întors aceeași persoană sau s-a schimbat ceva în tine în perioada de după?

Mirela Vaida: Dar a fost cea mai tare experiență trăită de mine până acum — cu tot ce înseamnă ea: cumpănă, adrenalină, râs, plâns, distracție, efort, temeri și împingerea limitelor, testarea anumitor fobii. A fost bine fără telefon. Se trăiește foarte bine fără telefon și se doarme bine fără scroll.

Viața se poate trăi cu atât de puține lucruri și atât de simplu, dar la fel de intens și frumos. Aceasta este cea mai mare învățătură trăită în Asia Express.

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