Acasă » Altceva Podcast » Ce a găsit Mirela Vaida acasă după ce a petrecut două luni la Asia Express: „M-au așteptat cu flori la aeroport și cu oalele pe foc!”

Ce a găsit Mirela Vaida acasă după ce a petrecut două luni la Asia Express: „M-au așteptat cu flori la aeroport și cu oalele pe foc!”

De: Raluca Bădică 03/06/2026 | 07:50
Ce a găsit Mirela Vaida acasă după ce a petrecut două luni la Asia Express: M-au așteptat cu flori la aeroport și cu oalele pe foc!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mirela Vaida a revenit în România după filmările pentru noul sezon „Asia Express-Drumul Mătăsii”, experiența care a ținut-o departe de casă și de familie aproximativ două luni. Vedeta a făcut echipă în competiție cu artista de muzică populară Oana Tomoiagă, parcurgând un traseu dificil prin Uzbekistan și China, fără telefon, bani sau confortul obișnuit. CANCAN.RO a stat de vorbă cu îndrăgita prezentatoare despre reîntoarcerea în sânul familiei dar și despre reacomodarea cu stilul ei de viață.

Aceasta a descris experiența Asia ca fiind una intensă, cu momente de epuizare, dar și de descoperire personală. Lipsa telefonului și a confortului obișnuit au devenit, spune Mirela, o lecție importantă. A învățat că viața poate fi trăită și cu mult mai puține lucrur, dar cu aceeași intensitate și bucurie.

„M-au așteptat cu flori la aeroport și cu oalele pe foc!”

CANCAN.RO: Cum te-ai readaptat la ritmul de acasă după perioada intensă de filmări și deplasări? Ce ți-a lipsit cel mai mult din viața ta de zi cu zi?

Mirela Vaida: M-am întors acasă cu mult dor de casă, de copii și de activitățile mele. Rutina este aceeași, dar acomodarea a fost puțin mai grea, în sensul că, din cauza fusului orar, adormeam pe la 5 după-amiaza și mă trezeam noaptea pe la 2 și mă plimbam prin casă. Mi-au lipsit copiii cel mai mult. La aeroport m-au așteptat cu flori, dar acasă cu oalele cu apă fiartă pe aragaz, pentru că mi-au spus că le este dor de ciorbe. Așadar, când am ajuns de la aeroport, am gătit toată ziua: am făcut ciorbă de perișoare, supă de găină cu tăiței, felul doi, toate românești, de care le era dor, dar și mie. Și așa mi-am dat seama că le-a fost dor de mine, dar și de ceea ce le găteam săptămânal.

Mi-a lipsit foarte mult confortul meu, dar știam asta. Mi-a plăcut că m-a scos din zona mea de confort, mi-a dat adrenalină. Mi-a plăcut mult experiența, dar, pe cât de frumoasă a fost, pe atât a fost de grea. Primul lucru pe care l-am făcut acasă a fost să ascult muzică și să gătesc.

Mirela Vaida s-a întors din Asia Express
Experiența Asia rămâne preferata Mirelei Vaida

CANCAN.RO: După întoarcerea acasă, ai schimbat ceva în rutina ta sau în modul în care îți gestionezi timpul și energia? Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut imediat ce ai revenit acasă și ai avut puțin timp pentru tine?

Mirela Vaida: M-am întors o altă persoană — puțin, foarte puțin mai calmă, poate și de la oboseală, puțin mai așezată, dar mi-am revenit repede; în trei zile eram aceeași persoană. Au început soțul, dar și cei mici să spună: „Aoleu, ce liniște a fost până acum…”
Apoi mi-au zis că le-am lipsit mult — gura mea, gălăgia mea, toate lucrurile care ne țin în priză, faptul că le spun de zece ori ce să facă, dar și toată efervescența mea — le-au lipsit. Pe scurt, a fost o revenire rapidă.

Mirela Vaida despre întoarcerea acasă
„Mi-au lipsit copiii cel mai mult”

„Viața se poate trăi cu atât de puține lucruri!”

CANCAN.RO: Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut imediat ce ai revenit acasă și ai avut puțin timp pentru tine?

Mirela Vaida: Nu am avut timp să stau, să dorm prea mult și nici să meditez. Am intrat direct în pâine: am avut deja spectacole la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, evenimente stabilite cu doi ani în urmă, am intrat și în studio.
Practic, nu am avut timp nici măcar în acel weekend când am ajuns să mă așez pe picioare. Mai am încă de spălat și de sortat bagaje, nu le-am desfăcut pe toate.

CANCAN.RO: După o experiență atât de intensă, simți că te-ai întors aceeași persoană sau s-a schimbat ceva în tine în perioada de după?

Mirela Vaida: Dar a fost cea mai tare experiență trăită de mine până acum — cu tot ce înseamnă ea: cumpănă, adrenalină, râs, plâns, distracție, efort, temeri și împingerea limitelor, testarea anumitor fobii. A fost bine fără telefon. Se trăiește foarte bine fără telefon și se doarme bine fără scroll.
Viața se poate trăi cu atât de puține lucruri și atât de simplu, dar la fel de intens și frumos. Aceasta este cea mai mare învățătură trăită în Asia Express.

CITEȘTE ȘI: Mirela Vaida, dezvăluiri din culisele Asia Express! Competiția nu fost ușoară pentru vedeta de la Antena 1: „Sunt bocitoarea sezonului”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ștefan Mihalcea a murit într-un accident de motocicletă pe ”drumul diavolului” din Italia. Avea doar 32 de ani
Știri
Ștefan Mihalcea a murit într-un accident de motocicletă pe ”drumul diavolului” din Italia. Avea doar 32 de ani
EX-prezentatorul Survivor vorbește fără perdea despre viața cu o adolescentă în casă: „Mi-a zis că sunt un tiran!”
Exclusiv
EX-prezentatorul Survivor vorbește fără perdea despre viața cu o adolescentă în casă: „Mi-a zis că sunt un tiran!”
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în Malta a aflat, după ani de căutări și întrebări, cauzele decesului
Gandul.ro
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în sistemul public
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă...
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45 de ani
Mediafax
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45...
Parteneri
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Biserica lui Becali și-a deschis porțile. Imagini, în premieră, din interiorul lăcașului de cult: „Nu va semăna cu nimic din ce există în România”
Click.ro
Biserica lui Becali și-a deschis porțile. Imagini, în premieră, din interiorul lăcașului de cult: „Nu...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Promotor.ro
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în Malta a aflat, după ani de căutări și întrebări, cauzele decesului
Gandul.ro
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în Malta a...
ULTIMA ORĂ
825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează ...
825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează mașina. Unii dintre ei vor afla abia acum că se dă amendă pentru așa ceva
O fostă legendă a echipei Liverpool a fost diagnosticată cu cancer: „Nu am intenționat să fac ...
O fostă legendă a echipei Liverpool a fost diagnosticată cu cancer: „Nu am intenționat să fac public acest lucru”
Au rupt logodna după numai un an! Cei doi actori și-au spus „adio”: „Au rămas în relații de ...
Au rupt logodna după numai un an! Cei doi actori și-au spus „adio”: „Au rămas în relații de prietenie”
TEST IQ | Identificați numărul 028 din această iluzie optică inversată
TEST IQ | Identificați numărul 028 din această iluzie optică inversată
Concurenta de la Survivor 2026 care s-a despărțit de iubit, imediat după ce s-a întors în România. ...
Concurenta de la Survivor 2026 care s-a despărțit de iubit, imediat după ce s-a întors în România. Visa la nuntă, dar i-a dat papucii
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care ...
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Vezi toate știrile