Prognoza meteo azi, 22 iulie 2026. Vremea se răcește brusc! Temperaturile scad cu până la 10 grade, iar furtunile pun stăpânire pe țară

După zilele caniculare, temperaturile scad în toate regiunile, iar în estul și sud-estul țării răcirea va fi accentuată. Furtunile, ploile torențiale, vijeliile și grindina vor afecta în special Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, estul Olteniei și zonele montane, unde se pot acumula cantități foarte mari de apă. În vestul țării vremea va rămâne mai caldă, însă și aici sunt posibile manifestări locale de instabilitate atmosferică.

Vremea de azi în România

Ziua de 22 iulie aduce o schimbare importantă a vremii în întreaga țară. Temperaturile vor scădea față de intervalul precedent, iar în jumătatea de est răcirea va fi semnificativă. Atmosfera va deveni instabilă în numeroase regiuni, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.

În zonele afectate se pot produce și căderi de grindină de mici, iar izolat de medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi însemnate, ajungând în unele locuri la peste 70 l/mp. Temperaturile maxime vor varia între 19 și 30 de grade, iar minimele între 7 și 18 grade. Spre dimineață, pe alocuri se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În nordul și vestul României vremea va deveni mai răcoroasă, însă fenomenele de instabilitate vor fi mai restrânse comparativ cu regiunile estice și sudice. Vor exista înnorări temporare și, pe arii restrânse, averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În vestul țării se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi ale zilei, iar în vestul Olteniei maximele pot atinge 30 de grade. Vântul va avea intensificări mai susținute pe parcursul zilei, în special în sud-vest.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Sudul și sud-estul României vor fi printre cele mai afectate regiuni de instabilitatea atmosferică. În Muntenia și în sud-estul țării vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii, rafalele vântului atingând 50-70 km/h. Cantitățile de apă vor fi importante, între 20 și 50 l/mp, iar în estul Munteniei pot depăși izolat 70 l/mp. Valorile termice vor fi mai scăzute decât în zilele precedente.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În Oltenia, vremea se va răci, însă vestul regiunii va rămâne cea mai caldă zonă a țării, cu maxime de până la 30 de grade. Estul Olteniei va fi afectat de averse torențiale, descărcări electrice și vijelii, în timp ce în restul regiunii fenomenele vor avea caracter local. Vântul va sufla mai intens pe parcursul zilei, cu rafale ce pot ajunge la 50-60 km/h.

Vremea în estul și nord-estul țării

Moldova va resimți cea mai accentuată răcire din țară, temperaturile maxime coborând până în jurul valorii de 19 grade în unele zone. În jumătatea sudică a regiunii sunt prognozate ploi torențiale, furtuni și vijelii, iar în sud-estul Moldovei cantitățile de apă pot depăși local 70 l/mp. Vremea va deveni considerabil mai rece decât în intervalul anterior.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane vremea va fi instabilă, în special în sud-vestul regiunii și în Carpații Orientali și Meridionali. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar pe alocuri va cădea grindină. În depresiunile Carpaților Orientali temperaturile minime vor coborî până la aproximativ 7 grade, cele mai scăzute valori din țară.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Dobrogea se va confrunta cu unele dintre cele mai severe fenomene meteorologice ale intervalului. Sunt prognozate ploi abundente, furtuni, vijelii și descărcări electrice, iar izolat cantitățile de apă vor depăși 70 l/mp. Noaptea, vântul se va intensifica în extremitatea de sud-est, cu rafale de 50-60 km/h. Pe litoral, temperaturile minime vor coborî până în jurul valorii de 18 grade.

Vremea de azi în București

Și în Capitală vremea se va răci considerabil. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 23 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 12 și 15 grade. Cerul va avea înnorări accentuate și vor exista perioade cu averse și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 20-40 l/mp. Vântul va sufla moderat în timpul zilei și va slăbi pe timpul nopții.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca : vreme răcoroasă și instabilă pe alocuri, cu o temperatură maximă estimată în jurul a 24°C.

: vreme răcoroasă și instabilă pe alocuri, cu o temperatură maximă estimată în jurul a 24°C. Timișoara: vreme relativ caldă, cu înnorări temporare și posibilitatea unor averse locale. Temperatura maximă va fi în jur de 28°C.

vreme relativ caldă, cu înnorări temporare și posibilitatea unor averse locale. Temperatura maximă va fi în jur de 28°C. Iași: vreme mult mai rece față de zilele precedente, cu ploi și furtuni în zonă. Temperatura maximă va atinge aproximativ 19°C.

vreme mult mai rece față de zilele precedente, cu ploi și furtuni în zonă. Temperatura maximă va atinge aproximativ 19°C. Craiova: vreme caldă în partea de vest a Olteniei, cu maxime în jur de 30°C, însă spre estul regiunii vor apărea furtuni.

vreme caldă în partea de vest a Olteniei, cu maxime în jur de 30°C, însă spre estul regiunii vor apărea furtuni. Constanța: vreme instabilă, cu ploi torențiale și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va fi în jur de 25°C, iar minima de aproximativ 18°C.

vreme instabilă, cu ploi torențiale și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va fi în jur de 25°C, iar minima de aproximativ 18°C. Brașov: vreme răcoroasă, cu averse și descărcări electrice în cursul zilei. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 22°C.

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