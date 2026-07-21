Noul film „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan, a stârnit controverse înainte de lansare în Grecia. Deși producția este inspirată din epopeea lui Homer și a fost filmată parțial în această țară, mai mulți comentatori și reprezentanți ai industriei cinematografice elene critică lipsa actorilor greci din distribuția principală și modul în care Hollywood tratează patrimoniul cultural elen.

„Odiseea”, în centrul unei controverse în Grecia

Potrivit Politico, dezbaterea a căpătat amploare în ultimele zile, după publicarea primelor imagini și informații despre distribuția filmului. În rolul lui Ulise (Odiseu) apare Matt Damon, iar din distribuție mai fac parte Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o și Robert Pattinson.

Mai mulți comentatori și profesioniști din industria cinematografică elenă susțin că este surprinzător faptul că niciun actor grec nu a primit un rol important într-o producție inspirată din una dintre cele mai importante opere ale literaturii grecești.

Potrivit Politico, criticii consideră că filmul reprezintă încă un exemplu al modului în care marile studiouri de la Hollywood folosesc patrimoniul cultural al altor țări fără a implica suficient artiștii locali. Unii au atras atenția că Grecia oferă decorurile și povestea, însă nu este reprezentată în mod corespunzător pe ecran.

Grecia chiar a subvenționat filmul

Producția a beneficiat de aproximativ 6,5 milioane de euro din partea statului elen, în cadrul unei scheme de sprijin financiar, bugetul total al filmului ajungând la 250 de milioane de euro. Programul, introdus în 2017, permite autorităților de la Atena să ramburseze o parte din cheltuielile producțiilor cinematografice realizate în Grecia.

Controversele s-au amplificat însă după alegerea actriței mexicano-kenyano-americane Lupita Nyong’o pentru rolul Elenei, personaj a cărui răpire de către prințul troian Paris a declanșat Războiul Troian. Printre cei care au criticat decizia s-a numărat și Elon Musk.

„Chris Nolan l-a profanat pe Homer și s-a umilit doar pentru a respecta regulile «woke» necesare pentru a câștiga un Oscar”, a scris miliardarul pe platforma X. „Ce jalnic”, a adăugat acesta.

Alegerea distribuției a generat dezbateri ample și în presa din Grecia, unde istorici, regizori și critici de film au adus argumente atât în favoarea, cât și împotriva deciziei. Cei care o susțin afirmă că epopeile grecești fac parte din patrimoniul civilizației occidentale și aparțin întregii lumi, iar libertatea artistică trebuie respectată, mai ales atunci când este vorba despre adaptarea unor mituri.

Și oamenii politici au criticat filmul lui Christopher Nolan

Cei care contestă alegerea distribuției susțin că, în epopeea lui Homer, Elena este descrisă ca având „păr frumos” (kallikomos), „chip frumos” (kallipareios) și purtând veșminte elegante (tanypeplos), însă autorul nu oferă o descriere fizică detaliată, lăsând aspectul personajului în mare parte la imaginația cititorului. Singura trăsătură fizică menționată în mod explicit este aceea că avea „brațe albe” (leukolenos).

Ministrul grec al Sănătății, Adonis Georgiadis, a declarat că nu se opune deciziei guvernului de a finanța producția, însă a spus că îi este greu să înțeleagă alegerile făcute de Christopher Nolan în privința distribuției.

„Nolan a mers prea departe. Nu știu dacă face asta pentru a câștiga un Oscar”, a declarat Georgiadis pentru postul de televiziune ANT1.

Și partidul de opoziție Niki, o formațiune ultraconservatoare și ultrareligioasă din Grecia, a criticat alegerea actriței și subvențiile acordate producției. Reprezentanții formațiunii susțin că banii contribuabililor greci sunt folosiți pentru a finanța impunerea unei „ideologii de tip woke” asupra istoriei și identității culturale a Greciei.

„Odiseea” este una dintre cele mai așteptate producții ale anului și adaptează celebra epopee atribuită lui Homer, care urmărește călătoria lui Ulise spre casă după încheierea Războiului Troian. O parte dintre filmări au avut loc în Grecia, inclusiv în regiunea Peloponez și pe insula Favignana din Italia, loc asociat de unii istorici cu episoade din poemul antic.

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