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Țara din Europa care interzice accesul tinerilor sub 15 ani la rețelele de socializare

De: Denisa Crăciun 21/07/2026 | 23:00
Țara din Europa care interzice accesul tinerilor sub 15 ani la rețelele de socializare
Accesul tinerilor va fi restricționat / FOTO: Pexels
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O nouă regulă a fost adoptată în Franța. Este vorba despre măsura potrivit căreia adolescenții care au mai puțin de 15 ani nu vor mai putea avea acces la rețelele de socializare. Totodată, elevii de liceu nu vor mai putea folosi telefoanele în interiorul instituției de învățământ.

Mediul online nu este întotdeauna sigur pentru copii. Tot mai multe state europene și nu numai își propun eliminarea tuturor pericolelor la care sunt expuși tinerii pe rețelele de socializare, așadar soluția pe care au găsit-o cele mai multe țări este interzicerea accesului pe aceste platforme. Parlamentul Franței a adoptat această lege marți, 21 iulie, astfel că devine prima țară europeană care reușește să pună în practică măsura.

Franța interzice accesul tinerilor sub 15 ani la rețelele de socializare

Marți, 21 iulie, cele două camere au votat pentru această măsură. Este prima țară europeană care aprobă interdicția copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Mai mult decât atât, este o inițiativă emblematică a celui de-al doilea mandat al președintelui Emmanuel Macron. Tinerii care nu au împlinit vârsta menționată anterior nu își vor putea crea conturi noi începând cu data de 1 septembrie 2026.

De asemenea, cei care au deja conturi active și se încadrează în această categorie de vârstă vor avea conturile închise după o perioadă de grație de patru luni, la 1 ianuarie 2027. Un aspect important de menționat este că măsura nu prevede sancțiuni părinților sau copiilor. Pe de altă parte, enciclopediile online, directoarele științifice și platformele educaționale sunt acceptate. Nici elevii de liceu nu vor mai putea folosi telefoanele în incinta instituției de învățământ. Totuși, legea nu explică modul prin care platformele vor verifica vârsta utilizatorilor. Laure Miller, deputata Renaissance, inițiatoarea proiectului spune că există deja instrumentele necesare.

Cu toate acestea, o analiză a conformității legii cu Constituția franceză este posibilă, ceea ce ar putea întârzia punerea în aplicare. În luna aprilie 2026, Comisia Europeană a arătat o aplicație care verifică vârsta la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe guverne analizează această măsură. De asemenea, în Australia a fost impusă aceeași interdicție, dar pentru tinerii sub 16 ani, care a intrat în vigoare încă din luna decembrie a anului trecut.

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