Melodia virală care a cucerit TikTok-ul. Alex Stamate a devenit cel mai ”disprețuit” bărbat de pe internet

O melodie lansată pe TikTok a reușit, în doar câteva zile, să genereze unul dintre cele mai puternice fenomene virale din mediul online românesc din această vară. Totul a pornit de la un singur vers, care a fost preluat rapid de utilizatori și transformat într-un meme distribuit în mii de videoclipuri. În centrul atenției a ajuns un nume aparent obișnuit, Alex Stamate, care s-a transformat peste noapte într-un adevărat simbol al trendului ce domină platformele sociale.

Versul care îl menționează pe Alex Stamate a devenit rapid coloana sonoră pentru clipuri amuzante, parodii și reinterpretări create de utilizatori. Într-un timp foarte scurt, algoritmul TikTok a amplificat fenomenul, iar expresia a început să fie folosită în contexte dintre cele mai diverse, fără ca publicul să mai facă referire strict la piesa din care provine, „Alex Stamate, băiatul care m-a rănit” . Popularitatea trendului a depășit granițele platformei, ajungând și pe Instagram, Facebook sau alte rețele sociale.

Piesa care a explodat pe TikTok a fost folosită de branduri

Succesul viral nu a trecut neobservat nici de companii. Numeroase branduri au ales să intre în joc și să adapteze gluma în funcție de domeniul lor de activitate, încercând să profite de interesul uriaș generat de subiect. În doar câteva zile, paginile de social media ale unor companii importante au fost inundate de postări inspirate din fenomen, fiecare venind cu propria interpretare creativă.

Printre primele branduri care au reacționat s-a numărat festivalul Untold, care a adaptat trendul într-o manieră specifică evenimentului. Postarea publicată pe rețelele sociale a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii, utilizatorii continuând gluma în secțiunea dedicată reacțiilor.

La scurt timp, și Lidl România a intrat în tendință printr-un videoclip publicat pe TikTok, folosind aceeași idee într-un format adaptat stilului de comunicare al companiei. Materialul a fost distribuit intens și a generat un număr ridicat de interacțiuni, demonstrând încă o dată viteza cu care brandurile pot valorifica un fenomen viral.

Trendul a fost preluat și de Pro TV, care a integrat referința într-o postare destinată comunității sale online. În paralel, Farmacia Tei a ales să transforme meme-ul într-un mesaj adaptat propriului domeniu de activitate, contribuind astfel la extinderea fenomenului în mediul digital.

În spatele întregului fenomen se află povestea unei despărțiri. Melodia care a dat naștere trendului a fost lansată de o tânără care a făcut referire la fostul ei iubit, Alex Stamate, folosind numele acestuia într-un vers care a devenit rapid viral pe TikTok.

După ce piesa a strâns un număr impresionant de vizualizări și a fost preluată în mii de clipuri, Alex Stamate a ales să reacționeze public. Acesta a anunțat pe rețelele de socializare că pregătește propria melodie, de această dată din perspectiva sa, ca răspuns la piesa fostei partenere. Decizia a stârnit și mai mult interes în jurul subiectului, iar utilizatorii platformelor sociale urmăresc acum dacă noua piesă va avea același impact și va alimenta în continuare unul dintre cele mai mari trenduri virale ale verii.

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