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Actorii din Harry Potter care au devenit părinți. Unii își țin copiii departe de ochii publicului

De: Daniel Matei 08/07/2026 | 22:50
Actorii din Harry Potter care au devenit părinți. Unii își țin copiii departe de ochii publicului
Sursa foto: Colaj CANCAN
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Au trecut aproape 25 de ani de la lansarea primului film din seria Harry Potter, iar actorii care au cucerit milioane de fani în rolurile elevilor de la Hogwarts au ajuns, între timp, într-o nouă etapă a vieții.

Mulți dintre ei sunt acum părinți și își cresc copiii departe de lumina reflectoarelor, încercând să le ofere o copilărie cât mai normală, scrie PEOPLE.

Cel mai cunoscut dintre ei este Daniel Radcliffe, interpretul lui Harry Potter. Actorul și partenera sa, Erin Darke, au devenit părinți în aprilie 2023, însă au ales să nu dezvăluie public nici numele, nici chipul fiului lor. Radcliffe a explicat în mai multe interviuri că își dorește ca băiatul său să descopere faima tatălui său cât mai târziu și să se bucure de o copilărie obișnuită.

Actorii din Harry Potter care au devenit părinți

Și Rupert Grint, care l-a interpretat pe Ron Weasley, este tatăl a două fete. Actorul și partenera sa, Georgia Groome, au devenit părinți pentru prima dată în 2020, când s-a născut Wednesday, iar în 2025 familia s-a mărit odată cu venirea pe lume a celei de-a doua fiice, Goldie. Grint a declarat în repetate rânduri că rolul de tată este cel mai important din viața sa.

Sursa foto: Instagram

Printre actorii deveniți părinți se numără și Bonnie Wright, cunoscută pentru rolul lui Ginny Weasley. Ea și soțul său, Andrew Lococo, au un băiat, Elio Ocean, iar actrița spune că încearcă să îi transmită valorile familiei Weasley, precum apropierea dintre rude și sprijinul reciproc.

 

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Un alt nume celebru din franciză este Robert Pattinson, care l-a interpretat pe Cedric Diggory. Actorul și partenera sa, Suki Waterhouse, au devenit părinți în 2024, însă au ales, la fel ca mulți dintre colegii lor, să păstreze discreția în privința vieții de familie.

Pe lista foștilor actori din universul Harry Potter care au copii se mai află Jessie Cave, cunoscută pentru rolul Lavandei Brown, Katie Leung, interpreta lui Cho Chang, dar și Devon Murray, care l-a jucat pe Seamus Finnigan.

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