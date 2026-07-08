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Criminalul care a ucis-o pe Melisa în 2023, torturat de doi polițiști de la Penitencirul Rahova. Agenții au fost trimiși în judecată

De: Anca Chihaie 08/07/2026 | 23:01
Criminalul care a ucis-o pe Melisa în 2023, torturat de doi polițiști de la Penitencirul Rahova. Agenții au fost trimiși în judecată
sursa- arhiva Mediafax.ro
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Un nou dosar cu implicații grave pentru sistemul penitenciar din România a ajuns în atenția opiniei publice. Doi agenți de poliție penitenciară care își desfășurau activitatea în cadrul Penitenciarului Rahova au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că ar fi exercitat acte de violență asupra unui deținut condamnat pentru una dintre cele mai șocante crime petrecute în ultimii ani. În același dosar este cercetat și un cadru medical din penitenciar, suspectat că ar fi încercat să ascundă urmele incidentului.

Persoana vătămată este tânărul condamnat pentru uciderea unei adolescente de 14 ani în Grădina Botanică din Craiova, faptă care a provocat un puternic val de emoție în întreaga țară în vara anului 2023. Atacul de atunci a șocat prin violența sa, iar autorul a fost condamnat ulterior la 15 ani de închisoare pentru omor calificat.

Doi agenți, trimiși în judecată după ce ar fi agresat criminalul din Grădina Botanică

Potrivit informațiilor făcute publice de autoritățile judiciare, incidentul din penitenciar ar fi avut loc în toamna anului 2024, în timpul executării pedepsei. Anchetatorii susțin că cei doi agenți, în vârstă de 21 și 26 de ani, ar fi recurs la acte repetate de agresiune fizică împotriva deținutului, acțiunile desfășurându-se pe parcursul mai multor ore.

Conform acuzațiilor formulate în dosar, victima ar fi fost lovită în repetate rânduri, iar ancheta indică faptul că la agresiune ar fi fost implicat și un alt deținut din aceeași unitate de detenție. Procurorii susțin că acesta ar fi fost încurajat să participe la actele de violență, ceea ce a dus la agravarea situației și la extinderea cercetărilor.

În urma incidentului, tânărul condamnat ar fi suferit leziuni care au necesitat mai multe zile de îngrijiri medicale. Raportul medico-legal a confirmat existența traumatismelor, acestea reprezentând una dintre principalele probe din dosarul penal întocmit împotriva celor implicați.

„Din probele administrate a rezultat că, la data de 04.10.2024, în incinta unui penitenciar din municipiul București, cei doi agenți de poliție penitenciară, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au acționat, pe parcursul mai multor ore, în baza unei înțelegeri prealabile, provocând persoanei vătămate (un bărbat în vârstă de 19 ani, deținut pentru comiterea unei infracțiuni contra vieții) puternice suferințe fizice și psihice, prin lovirea repetată cu mâinile, cu picioarele și cu un obiect contondent, precum și prin determinarea unui alt deținut să exercite, la rândul său, acte de violență asupra acesteia.

Scopul urmărit a fost acela de a pedepsi victima pentru comiterea infracțiunii pentru care fusese condamnată. În urma actelor de violență, persoana vătămată a suferit leziuni traumatice care au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale”, a transmis Parchetul, într-un comunicat de presă.

Procurorii au extins cercetările și asupra unui asistent medical în vârstă de 34 de ani, care activa în aceeași unitate de detenție. Acesta este acuzat că, deși ar fi observat urmele de violență în momentul examinării deținutului, nu ar fi respectat obligațiile legale privind sesizarea autorităților competente.

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