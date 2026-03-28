Actorul care îl va interpreta pe Severus Snape în noul serial HBO Harry Potter spune că a primit amenințări în mediul online. Care este motivul

Paapa Essiedu, actorul britanic care îl va interpreta pe Severus Snape în noul serial HBO Harry Potter, a vorbit deschis despre amenințările pe care le-a primit după ce a fost distribuit în mult așteptata serie.

La cincisprezece ani de la ultima apariție a lui Daniel Radcliffe în rolul lui Harry Potter, HBO a anunțat o distribuție complet nouă care va duce franciza pe micul ecran. De altfel, HBO a anunțat că primul sezon al serialului, Harry Potter și Piatra Filosofală, va fi lansat Crăciunul acesta, scrie UNILAD.

Dominic McLaughlin, Alastair Stout și Arabella Stanton au dificila sarcină de a-i interpreta pe Harry Potter, Ron Weasley, respectiv Hermione Granger, în timp ce John Lithgow îl va interpreta pe Albus Dumbledore, iar starul din Cornetto, Nick Frost, va intra în pielea marelui Hagrid.

Între timp, Essiedu va prelua rolul regretatului Alan Rickman pentru a-l interpreta pe Profesorul Snape, un rol despre care actorul știe că îi va schimba viața „în mare măsură”.

Actorul din noua serie „Harry Potter” a fost amenințat după anunțul că va juca rolul care i-a aparținut lui Alan Rickman

Nou serial Harry Potter este programat să dureze 10 ani, ceea ce înseamnă că Essiedu va avea 45 de ani când acesta se va încheia.

Într-un interviu acordat The Times, el a recunoscut că serialul este un „angajament mare”, iar experiența s-a dovedit deja dificilă.

Actorul a admis că a primit amenințări cu moartea din cauza deciziei de a accepta rolul.

„Mi s-a spus: «Renunță sau te omor»”, a povestit actorul.

Actorul a mai spus că nu a cedat în fața acestor presiuni și a recunoscut că se aștepta cumva ca acest lucru să se întâmple, dat fiind că în cărțile lui J. K. Rowling personajul era alb, iar el este de culoare.

Discutând despre ce înseamnă rolul pentru el, Essiedu a mai spus că a fost un „cititor pasionat” în copilărie și un mare fan al cărților Harry Potter.

„Mama mea nu își permitea o bonă în vacanțe, așa că mă ducea la bibliotecă. Îmi plăcea Harry Potter. Nu am văzut niciodată filmele, dar cărțile erau o formă de evadare atunci când alte lucruri erau mai puțin ușoare pentru mine”, a povestit el.

Fiind fan Harry Potter, Essiedu știa că personajul Snape a fost scris ca fiind alb, ceea ce a făcut ca distribuirea sa să genereze controverse.

„Sper că voi fi bine, nimeni nu ar trebui să fie nevoit să se confrunte cu așa ceva doar pentru că își face meseria. Mulți oameni își pun viața în pericol la locul de muncă. Eu joc un vrăjitor în Harry Potter. Și aș minți dacă aș spune că nu mă afectează emoțional”, a adăugat actorul.

Cu toate acestea, Essiedu a spus că amenințările și abuzurile de acest tip îl „alimentează” și îl fac mai pasionat de ideea de a duce personajul Snape mai departe în felul său.

„Mă gândesc la cum mă simțeam când eram copil. Mă imaginam la Hogwarts, pe mături zburătoare, iar ideea că un copil ca mine se poate vedea reprezentat în acea lume? Asta este motivația de a nu mă lăsa intimidat de cineva care spune că ar prefera să mor decât să fac o muncă de care voi fi cu adevărat mândru”, a spus el.

