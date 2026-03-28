Actorul care îl va interpreta pe Severus Snape în noul serial HBO Harry Potter spune că a primit amenințări în mediul online. Care este motivul

De: Daniel Matei 28/03/2026 | 08:50
Sursa foto: Instagram

Paapa Essiedu, actorul britanic care îl va interpreta pe Severus Snape în noul serial HBO Harry Potter, a vorbit deschis despre amenințările pe care le-a primit după ce a fost distribuit în mult așteptata serie.

La cincisprezece ani de la ultima apariție a lui Daniel Radcliffe în rolul lui Harry Potter, HBO a anunțat o distribuție complet nouă care va duce franciza pe micul ecran. De altfel, HBO a anunțat că primul sezon al serialului, Harry Potter și Piatra Filosofală, va fi lansat Crăciunul acesta, scrie UNILAD.

Dominic McLaughlin, Alastair Stout și Arabella Stanton au dificila sarcină de a-i interpreta pe Harry Potter, Ron Weasley, respectiv Hermione Granger, în timp ce John Lithgow îl va interpreta pe Albus Dumbledore, iar starul din Cornetto, Nick Frost, va intra în pielea marelui Hagrid.

Între timp, Essiedu va prelua rolul regretatului Alan Rickman pentru a-l interpreta pe Profesorul Snape, un rol despre care actorul știe că îi va schimba viața „în mare măsură”.

Actorul din noua serie „Harry Potter” a fost amenințat după anunțul că va juca rolul care i-a aparținut lui Alan Rickman

Nou serial Harry Potter este programat să dureze 10 ani, ceea ce înseamnă că Essiedu va avea 45 de ani când acesta se va încheia.

Într-un interviu acordat The Times, el a recunoscut că serialul este un „angajament mare”, iar experiența s-a dovedit deja dificilă.

Actorul a admis că a primit amenințări cu moartea din cauza deciziei de a accepta rolul.

„Mi s-a spus: «Renunță sau te omor»”, a povestit actorul.

Actorul a mai spus că nu a cedat în fața acestor presiuni și a recunoscut că se aștepta cumva ca acest lucru să se întâmple, dat fiind că în cărțile lui J. K. Rowling personajul era alb, iar el este de culoare.

Discutând despre ce înseamnă rolul pentru el, Essiedu a mai spus că a fost un „cititor pasionat” în copilărie și un mare fan al cărților Harry Potter.

„Mama mea nu își permitea o bonă în vacanțe, așa că mă ducea la bibliotecă. Îmi plăcea Harry Potter. Nu am văzut niciodată filmele, dar cărțile erau o formă de evadare atunci când alte lucruri erau mai puțin ușoare pentru mine”, a povestit el.

Fiind fan Harry Potter, Essiedu știa că personajul Snape a fost scris ca fiind alb, ceea ce a făcut ca distribuirea sa să genereze controverse.

„Sper că voi fi bine, nimeni nu ar trebui să fie nevoit să se confrunte cu așa ceva doar pentru că își face meseria. Mulți oameni își pun viața în pericol la locul de muncă. Eu joc un vrăjitor în Harry Potter. Și aș minți dacă aș spune că nu mă afectează emoțional”, a adăugat actorul.

Cu toate acestea, Essiedu a spus că amenințările și abuzurile de acest tip îl „alimentează” și îl fac mai pasionat de ideea de a duce personajul Snape mai departe în felul său.

„Mă gândesc la cum mă simțeam când eram copil. Mă imaginam la Hogwarts, pe mături zburătoare, iar ideea că un copil ca mine se poate vedea reprezentat în acea lume? Asta este motivația de a nu mă lăsa intimidat de cineva care spune că ar prefera să mor decât să fac o muncă de care voi fi cu adevărat mândru”, a spus el.

Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe

Au început filmările pentru serialul Harry Potter! Cine îl va înlocui pe Daniel Radcliffe în rolul principal

Iți recomandăm
Lionel Richie critică vedetele nepoliticoase după scandalul care o implică pe Chappell Roan. Ce spune artistul
Showbiz internațional
Lionel Richie critică vedetele nepoliticoase după scandalul care o implică pe Chappell Roan. Ce spune artistul
Cum arată cea mai îngustă casă din lume. Are doar 63 de centimetri lățime și ar putea intra în Cartea Recordurilor
Showbiz internațional
Cum arată cea mai îngustă casă din lume. Are doar 63 de centimetri lățime și ar putea intra…
Avertizări ANM: Cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic la munte, în mai multe județe
Mediafax
Avertizări ANM: Cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic la munte, în mai...
Pensii cu 120 lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
Pensii cu 120 lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a...
Sfârșit cumplit pentru doi români, soț și soție: au ars de vii într-un TIR cuprins de flăcări, după un accident grav pe o autostradă din Catalonia
Adevarul
Sfârșit cumplit pentru doi români, soț și soție: au ars de vii într-un...
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de...
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”....
Parteneri
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a...
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
Click.ro
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce...
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat...
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
Digi24
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce...
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Pensii cu 120 lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
Pensii cu 120 lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România
