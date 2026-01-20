Acasă » Știri » Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe

Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe

20/01/2026
Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe
Harry Potter, sursa captură social media Teaser Universe

Noul serial Harry Potter, produs de HBO, merge oficial înainte, iar așteptările fanilor sunt uriașe. Dacă această reinterpretare va funcționa, comunitatea are deja o direcție clară pentru următorul pas: un spinoff plasat la Hogwarts, dar concentrat pe o generație anterioară de elevi — o poveste cerută de ani de zile.

Istoria Hogwarts-ului pe care fanii vor să o vadă pe ecran

Conform Fandomwire serialul este programat să apară în 2027 și va spune din nou povestea cărților, de data aceasta într-un format TV de lungă durată. Ideea este simplă: să ofere spațiu real pentru personaje, subtrame și detalii care au fost comprimate sau eliminate în filmele de două ore. Pentru mulți fani, miza reală este alta: acest reboot ar putea reporni expansiunea universului Wizarding World.

Cărțile Harry Potter insistă constant asupra unui lucru: Hogwarts nu începe cu Harry. Școala are un trecut vast, încărcat de conflicte, secrete și generații întregi de elevi.

Harry Potter and the Chamber of Secrets se bazează aproape integral pe această idee. Camera Secretelor nu este o descoperire nouă, ci o relicvă ascunsă cu secole în urmă de Salazar Slytherin, în primele zile ale școlii. Fondatorii, ruptura dintre ei, monstrul ascuns în interiorul castelului — toate țin de istorie, dar sunt esențiale pentru prezent. Cu toate acestea, nu vedem niciodată acele evenimente desfășurându-se.

În Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, atenția se mută pe o altă generație: Marauderii. James Potter, Sirius Black, Remus Lupin și Peter Pettigrew erau elevi care cunoșteau castelul în detaliu. Ei au creat Harta Marauderilor și explorau pasaje secrete cu mult înainte ca Harry să ajungă la Hogwarts. Acea perioadă există clar în canon, dar rămâne nevăzută.

Până la Harry Potter and the Half-Blood Prince, trecutul devine motorul poveștii. Amintirile, evenimentele vechi și deciziile luate cu ani în urmă modelează prezentul mai mult decât acțiunea curentă. Mesajul este repetat constant: ceea ce s-a întâmplat înainte continuă să influențeze totul.

În plus, Hogwarts este plin de urme ale generațiilor anterioare — fantome din epoci diferite, portrete ale foștilor directori, tradiții care clar nu au început în anul lui Harry. Toate acestea sunt deja acolo. Publicul nu inventează istorie suplimentară; universul o sugerează la fiecare pas.

De ce eșecul Fantastic Beasts a blocat extinderea universului

Când Fantastic Beasts a fost anunțat, planul nu era unul modest. Warner Bros. intenționa să construiască o serie de cinci filme care să extindă Wizarding World dincolo de Harry Potter. În realitate, doar trei au ajuns pe ecrane.

După reacțiile negative la The Crimes of Grindelwald și performanța modestă a The Secrets of Dumbledore, ultimele două filme au fost abandonate fără un anunț oficial. Pur și simplu nu au mai fost realizate.

De atunci, nu au existat anunțuri legate de noi filme Wizarding World, noi perioade istorice sau personaje principale complet diferite. Mulți fani interpretează această pauză ca o strategie de siguranță, adoptată după ce Fantastic Beasts nu a livrat rezultatele dorite. Din acest motiv, rebootul HBO este privit ca o oportunitate decisivă: dovada că universul poate evolua din nou.

Date-cheie despre franciza Harry Potter

Autor: J.K. Rowling

Cărți: 7 romane principale (1997–2007)

Filme: 8 producții (2001–2011)

Încasări totale: peste 7,7 miliarde de dolari la nivel global

Spinoff-uri: Fantastic Beasts, Harry Potter and the Cursed Child

Serialul Harry Potter produs de HBO este așteptat în 2027. Dacă va avea succes, fanii cred că ar putea deschide drumul către povești noi — poate chiar acele generații de la Hogwarts care au fost mereu menționate, dar niciodată arătate.

×