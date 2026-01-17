„The Bride!” (2026) – Frankenstein renaște din nou. Maggie Gyllenhaal rescrie mitul cu Christian Bale și Jessie Buckley

După succesul răsunător al debutului său regizoral, The Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal revine cu The Bride!, o reinterpretare îndrăzneață a mitului Frankenstein. Filmul, programat pentru lansare în martie 2026, promite un amestec intens de horror, romantism gotic și comentariu social, avînd în centru o Mireasă care refuză să fie doar o creație.

Un drum sinuos pînă pe marele ecran

Filmul The Bride!, regizat de Maggie Gyllenhaal, se anunță drept una dintre cele mai discutate producții cinematografice ale anului 2026. Inspirat din romanul clasic al lui Mary Shelley, dar și din celebrul film Bride of Frankenstein din 1935, proiectul propune o reinterpretare modernă și radicală a unei povești fundamentale pentru cultura horror.

Potrivit informațiilor disponibile pe IMDb, The Bride! va avea premiera în cinematografele din Statele Unite pe 6 martie 2026. Inițial, filmul fusese conceput ca o producție destinată platformei Netflix, însă, în urma grevei scenariștilor din 2023 și a schimbărilor de strategie, Warner Bros. a preluat proiectul și a decis lansarea exclusiv în cinematografe. Datele pentru lansarea internațională nu au fost încă anunțate.

Actori de prim-plan într-o poveste clasică reinventată

Rolul principal este interpretat de Jessie Buckley, aflată la a doua colaborare cu Maggie Gyllenhaal, după The Lost Daughter. Alături de ea, Christian Bale îl interpretează pe Monstrul lui Frankenstein, într-un rol care exploatează din plin capacitatea actorului de a se transforma fizic și emoțional.

Distribuția este completată de Penelope Cruz, Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal și John Magaro. Prezența Juliannei Hough a alimentat speculații privind posibile secvențe muzicale integrate în film.

O Mireasă care refuză să fie un simbol

Acțiunea filmului este plasată în Chicago-ul anilor 1930 și se concentrează pe o variantă autonomă a mitului Frankenstein. Monstrul, prezentat ca o ființă profund singuratică, caută ajutorul doctorului Euphronius pentru a-și crea o companioană. Dintr-o tînără femeie ucisă ia naștere Mireasa.

Aceasta se dovedește însă mult mai independentă și imprevizibilă decît și-ar fi imaginat creatorii ei. Descoperindu-și treptat identitatea și libertatea, Mireasa devine centrul unei povești de dragoste intense, urmărite de autorități și privite cu suspiciune de societate. În viziunea lui Maggie Gyllenhaal, personajul titular nu este pasiv sau obedient, ci devine motorul emoțional și ideologic al filmului.

Trailer și lansare pe streaming

Warner Bros. a lansat deja un teaser, urmat de trailerul oficial, care dezvăluie o estetică întunecată, laboratoare ascunse, electricitate violentă și o atmosferă urbană tensionată, fidelă epocii anilor ’30. Deși filmul nu are încă o dată oficială de lansare pe platformele de streaming, este de așteptat ca The Bride! să ajungă pe HBO Max la două-trei luni după premiera cinematografică, cel mai probabil la finalul primăverii sau începutul verii 2026.

