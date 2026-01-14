Acasă » Știri » Război total declanșat de Netflix împotriva pirateriei online. Site-uri populare, în pericol de dispariție

De: Paul Hangerli 14/01/2026 | 23:30
Războiul împotriva pirateriei anime a intrat într-o nouă fază, mult mai dură decât până acum. Marile platforme de streaming, alături de organizații puternice din industria cinematografică, au obținut o decizie istorică în India, care ar putea închide definitiv unele dintre cele mai cunoscute site-uri ilegale de anime și ar putea face mult mai dificilă reapariția lor.

O escaladare juridică fără precedent

Lupta împotriva pirateriei anime a atins un nou nivel în urma unei acțiuni coordonate de giganți ai industriei de streaming precum Netflix, Crunchyroll și Disney, susținuți de organizații influente precum Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) și Motion Picture Association (MPA).

Aceștia au obținut, la începutul anului 2026, o hotărâre importantă din partea Înaltei Curți din Delhi, care vizează destructurarea unei rețele descrise chiar în documentele legale drept „hidra cu multe capete” – o metaforă pentru site-urile de piraterie care dispar și reapar constant sub alte adrese.

Decizia marchează o schimbare majoră: pentru prima dată, accesul „ușor” la anime piratat este serios pus sub semnul întrebării, cel puțin în India.

Cine sunt țintele directe ale deciziei

În documentele depuse în instanță apar mai multe nume extrem de cunoscute în comunitățile de fani anime. Printre ele se numără variante și clone ale unor platforme precum 9anime, AnimeSuge, Anime Salt, Anikoto, Anime Academy, Anime World, Anitown sau Anime Lords.

Potrivit reclamanților, aceste site-uri au fost surprinse găzduind și distribuind conținut protejat de drepturi de autor fără nicio autorizație. Mai mult, deși au primit notificări oficiale de tip „take-down” pe 5 decembrie 2025, operatorii au continuat să funcționeze ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, forțând astfel o intervenție urgentă a justiției.

Dovezi clare și titluri celebre implicate

Pentru a demonstra încălcarea legii, au fost prezentate capturi de ecran realizate în timp real, care arătau disponibilitatea pentru streaming și descărcare a unor titluri extrem de populare. Printre acestea se numără Mob Psycho 100 (Warner Bros.), Romantic Killer și Lookism (Netflix), dar și The Angel Next Door Spoils Me Rotten (Crunchyroll).

Aceste probe au fost suficiente pentru ca instanța să considere că există un caz clar de încălcare a drepturilor de autor.

De ce această decizie este mult mai periculoasă pentru pirați

Elementul-cheie care face această hotărâre diferită de altele este așa-numitul caracter „Dynamic+”. În trecut, administratorii site-urilor de piraterie schimbau pur și simplu domeniul sau lansau un „mirror” pentru a ocoli blocajele.

Acum, însă, instanța permite extinderea automată a interdicției asupra oricărei variante viitoare – fie că este vorba de un nou domeniu, o redirecționare sau o combinație alfanumerică – fără a fi nevoie de un proces nou.

În plus, registratorii de domenii precum GoDaddy și Namecheap au primit ordin să suspende domeniile identificate în maximum 72 de ore, iar furnizorii de internet din India sunt obligați să blocheze accesul la aceste site-uri la nivel național. Un aspect și mai sensibil este obligația impusă registratorilor de a furniza datele de contact și logurile IP ale administratorilor, într-un termen de patru săptămâni.

Un fenomen global, nu doar o problemă a Indiei

Decizia de la Delhi nu este un caz izolat. Ea urmează unor hotărâri similare pronunțate în Australia, la finalul lui 2025, unde zeci de site-uri de piraterie, inclusiv HiAnime, au fost blocate.

Cu toate acestea, realitatea arată că unele platforme reușesc încă să supraviețuiască, mutându-se pe domenii exotice sau în jurisdicții mai permisive. Au existat deja cazuri în care rețele de streaming ilegal s-au mutat pe servere rusești sau în state cu legislație laxă.

Sfârșitul pirateriei anime sau doar un nou capitol?

Deși presiunea exercitată de marile platforme de streaming este mai mare ca niciodată, pirateria rămâne un fenomen extrem de adaptabil. Internetul este descentralizat, iar fiecare blocaj pare să genereze noi ocoliri.

Rămâne întrebarea esențială: pot deciziile judiciare să țină pasul cu această realitate sau asistăm doar la o nouă rundă într-o cursă fără sfârșit între lege și piraterie? Cert este că, pentru fanii anime obișnuiți cu acces gratuit, perioada următoare va însemna mai multe erori „404” și mult mai puține opțiuni ușor de găsit.

