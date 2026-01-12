Acasă » Știri » „Așteptați să o vedeți”: De ce Wuthering Heights cu Jacob Elordi îi va face pe fani să se uite de două ori

De: Paul Hangerli 12/01/2026 | 23:30
Wuthering Heights, sursa- captură social media Warner Bros

Noua ecranizare Wuthering Heights, regizată de Emerald Fennell, a stârnit controverse încă din faza de trailer. Alegerea lui Jacob Elordi în rolul lui Heathcliff i-a nemulțumit pe fanii romanului clasic, însă directorul de casting al filmului vine cu un mesaj clar: „Așteptați să o vedeți și apoi judecați”.

Un Heathcliff controversat, dar asumat

Rolul lui Heathcliff, unul dintre cele mai complexe personaje din literatura britanică, nu avea cum să fie lipsit de controverse. În adaptarea cinematografică din 2026 a romanului Wuthering Heights, Jacob Elordi este în centrul discuțiilor, iar reacțiile negative din online au fost intense. Directorul de casting Kharmel Cochrane a recunoscut că unele comentarii au fost extrem de dure, mergând până la amenințări absurde, însă a transmis un mesaj provocator: publicul ar trebui să vadă filmul înainte de a-l condamna.

„Nu trebuie să fie fidel ca la carte”

Cochrane a explicat că această versiune nu își propune să fie o adaptare literară strictă. Din perspectiva echipei, romanul lui Emily Brontë este artă, iar filmul este o reinterpretare artistică, nu o lecție de literatură. „Nu trebuie să fim exacți”, a spus ea, subliniind că libertățile creative sunt intenționate.

Această abordare explică decizii precum distribuirea unor actori australieni în roluri britanice, reinterpretarea esteticii victoriene sau introducerea unor elemente moderne și șocante. Potrivit directorului de casting, decorurile și simbolistica vizuală vor fi chiar mai provocatoare decât castingul în sine.

De ce sunt fanii nemulțumiți

Una dintre cele mai mari critici vizează faptul că Heathcliff este perceput de mulți cititori ca un personaj codificat rasial, iar distribuirea unui actor alb ar șterge o dimensiune importantă a romanului, legată de rasism și marginalizare. În plus, diferența de vârstă este un alt punct sensibil: în carte, Catherine și Heathcliff sunt adolescenți, în timp ce Margot Robbie și Jacob Elordi sunt semnificativ mai maturi.

Mai există și teama că filmul va pune accent pe erotism, transformând brutalitatea și întunecimea romanului într-o poveste romantică stilizată, mai ușor de digerat pentru publicul modern.

Pariu artistic sau eșec anunțat?

Echipa filmului pare conștientă că a ales un drum riscant. Disconfortul fanilor este, potrivit declarațiilor oficiale, o reacție așteptată și chiar dorită. Rămâne de văzut dacă această îndrăzneală artistică va fi apreciată sau va adânci ruptura dintre film și cititorii romanului.

Ce știm până acum despre film

Regie: Emerald Fennell
Distribuție: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau
Data lansării: 13 februarie 2026
Casa de producție: MRC

Wuthering Heights va ajunge în cinematografele din SUA pe 13 februarie 2026. Până atunci, rămâne întrebarea: va surprinde plăcut publicul sau va confirma temerile fanilor?

×