Tom Cruise intră în Star Wars cu camera, nu cu sabia. Și Ryan Gosling râde din cockpit

Universul Star Wars mai adaugă o poveste, dar surpriza nu vine dintr-un Jedi ascuns sau dintr-un Sith reinventat, ci din spatele camerei. În timp ce Ryan Gosling pilotează noul film Starfighter, Tom Cruise a apărut pe platou, a pus mâna pe cameră și a filmat o scenă cu săbii laser în apă. Pe bune!

Un Star Wars nou, cu motor de Hollywood clasic

Star Wars: Starfighter marchează un nou capitol pentru franciză, plasat la cinci ani după evenimentele din The Rise of Skywalker. Filmul este condus de Star Wars, cu Ryan Gosling în rol principal și cu Shawn Levy la cârmă. Deja sună serios, dar lucrurile au luat-o pe un drum și mai spectaculos când pe platou au început să apară nume grele din industrie.

Săptămâna trecută, pe set a fost Steven Spielberg. Iar când credeai că mai sus de atât nu se poate, a apărut Tom Cruise. Diferența? Spielberg a vizitat, Cruise a pus mâna pe cameră.

Tom Cruise, cameraman Jedi (aproape)

Potrivit lui Shawn Levy, Tom Cruise nu s-a mulțumit să salute echipa și să plece. A intrat direct în acțiune și a filmat personal o scenă care implică un duel cu săbii laser în apă. Da, o combinație de Star Wars, cascadorii și pantofi distruși, pentru că, după cum a spus Levy, Cruise „și-a stricat niște pantofi foarte buni” ca să iasă scena perfect.

Ironic este că Tom Cruise, adică exact actorul care a evitat toată cariera marile francize cu universuri complicate ajunge să lase o amprentă reală într-un film Star Wars. Nu ca personaj, ci ca om din spatele camerei. Când vei vedea scena, vei ști: „asta e mâna lui Tom”.

Laser frate, dar cu suflet!

Deși filmul promite spectacol, Levy spune că miza nu e doar explozia vizuală. Starfighter ar putea readuce în prim-plan inima clasică a francizei: relațiile intime, legăturile emoționale, acel nucleu care a făcut trilogia originală memorabilă.

Regizorul a vorbit deschis despre influența relației sale cu tatăl său și despre obsesia lui pentru povești în care un băiat tânăr este „salvat” de o figură adultă. Fie că Ryan Gosling și personajul lui Flynn Grey vor fi legați prin sânge sau prin alegere, filmul pare să meargă pe ideea de familie găsită, nu doar pe bătălii spațiale.

Star Wars: Starfighter ajunge în cinematografe pe 28 mai 2027.

CITEȘTE ȘI: GTA 6 pe PC: când ar putea apărea versiunea, de fapt. Fanii sunt în extaz!

Ocean’s 14 revine cu distribuția originală, dar fără Sandra Bullock: ce pregătește George Clooney pentru marea reuniune