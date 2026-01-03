Acasă » Știri » Ocean’s 14 revine cu distribuția originală, dar fără Sandra Bullock: ce pregătește George Clooney pentru marea reuniune

De: Paul Hangerli 03/01/2026 | 23:30
George Clooney. Sursa foto: Profimedia

Ocean’s 14 promite să fie una dintre cele mai spectaculoase reveniri cinematografice ale ultimilor ani. Confirmările făcute de George Clooney au reaprins entuziasmul fanilor, dar au ridicat și semne de întrebare, după ce un nume important din universul Ocean’s a lipsit din anunțurile oficiale.

Distribuția originală se întoarce pe marele ecran dar Sandra Bullok lipsește

George Clooney a confirmat că Ocean’s 14 va readuce în prim-plan nucleul care a consacrat franciza. Julia Roberts, Matt Damon, Don Cheadle și Brad Pitt sunt pregătiți să revină în pielea personajelor care au transformat seria Ocean’s într-un fenomen global. Reuniunea promite nu doar nostalgie, ci și o nouă dinamică între personaje, adaptată trecerii timpului.

Lipsa Sandra Bullock din declarațiile lui Clooney a stârnit imediat speculații. Personajul ei, Debbie Ocean, introdus în Ocean’s 8, a fost prezentat ca un alter ego feminin al lui Danny Ocean, suficient de puternic pentru a duce mai departe moștenirea familiei. Finalul spin-off-ului a lăsat loc de interpretări, iar fanii sunt convinși că o eventuală apariție a lui Bullock ar putea fi păstrată drept surpriză.

Un univers Ocean’s în plină expansiune

Dincolo de sequel, planurile studiourilor par să meargă mai departe. Un prequel aflat în dezvoltare, cu Margot Robbie și Bradley Cooper, sugerează că universul Ocean’s este departe de a se încheia. Strategia indică dorința de a transforma franciza într-o serie amplă, cu povești interconectate și generații diferite de personaje.

Clooney a dezvăluit că Ocean’s 14 se va inspira din Going in Style (1979), regizat de Martin Brest. Ideea unor personaje care îmbătrânesc, dar rămân suficient de inteligente pentru a da lovitura, adaugă o notă de autoironie și maturitate poveștii. Filmul ar putea deveni astfel o reflecție despre timp, experiență și adaptare.

Cu filmările programate pentru anul viitor și cu zvonuri legate de implicarea lui David Leitch în regie, Ocean’s 14 are toate ingredientele unui eveniment cinematografic major. Marea întrebare rămâne dacă magia originalului va fi recapturată și dacă publicul va avea parte, în sfârșit, de o întâlnire între Danny și Debbie Ocean.

×