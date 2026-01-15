Man on the Run: unde poate fi urmărit și ce trebuie să știi

Documentarul Paul McCartney: Man on the Run este una dintre cele mai așteptate producții muzicale ale anului 2025 și oferă o privire amplă asupra vieții și carierei lui Paul McCartney după destrămarea trupei The Beatles. Filmul urmărește o perioadă marcată de incertitudine, reinventare și presiune publică, concentrându-se pe transformarea artistică a muzicianului, pe formarea trupei Wings și pe provocările personale și profesionale ale anilor ’70.

Unde poate fi urmărit Man on the Run

Premiera mondială a documentarului a avut loc pe 30 august 2025, în cadrul prestigiosului Telluride Film Festival. Pentru publicul internațional, însă, filmul va fi lansat oficial pe 25 februarie 2026. Regia este semnată de cineastul american Morgan Neville, laureat al premiului Oscar pentru documentarul 20 Feet from Stardom, cunoscut pentru abordările sale intime și bine documentate asupra marilor figuri din industria muzicală.

Man on the Run va fi disponibil exclusiv pe Amazon Prime Video, începând cu 25 februarie 2026. Lansarea globală pe platforma de streaming are loc după o perioadă scurtă de proiecții cinematografice limitate. Documentarul va putea fi vizionat în peste 240 de țări și teritorii, însă accesul este condiționat de deținerea unui abonament activ Prime. În prezent, costul standard al unui abonament Amazon Prime este de 139 de dolari pe an sau 14,99 dolari pe lună, varianta anuală fiind mai avantajoasă din punct de vedere financiar. Prețurile pot diferi în funcție de regiune.

Ce dezvăluie trailerul documentarului

Unul dintre punctele forte ale documentarului este utilizarea unor imagini de arhivă extrem de rare, multe dintre ele nevăzute până acum. Filmul oferă acces la sesiuni de studio, momente private alături de colaboratori și reflecții personale ale lui McCartney, conturând un portret mult mai nuanțat al artistului în perioada post-Beatles. Accentul cade pe anii în care McCartney a fost nevoit să-și reconstruiască încrederea și reputația, într-un context mediatic adesea ostil.

Trailerul oficial nu spune întreaga poveste, dar stabilește clar tonul documentarului. Acesta debutează cu reflecțiile lui McCartney asupra sfârșitului Beatles, un moment trăit simultan ca pierdere și eliberare creativă. Urmează imagini cu artistul și soția sa, surprinse în perioada în care puneau bazele trupei Wings, evidențiind atât evoluția formației, cât și maturizarea lui McCartney ca lider și compozitor.

Deși centrat pe parcursul personal al lui McCartney, filmul sugerează și schimbările culturale majore ale anilor ’70, arătând cum cariera sa solo a contribuit la redefinirea peisajului muzical post-Beatles. Cu o durată de aproximativ 115 minute, Man on the Run nu este un documentar muzical convențional, ci o explorare aprofundată, accesibilă și captivantă a uneia dintre cele mai complexe etape din viața unui muzician legendar.

Documentarul Paul McCartney: Man on the Run va avea premiera pe Prime Video pe 25 februarie 2026.

CITEȘTE ȘI: Război total declanșat de Netflix împotriva pirateriei online. Site-uri populare, în pericol de dispariție

Așteptați să o vedeți”: De ce Wuthering Heights cu Jacob Elordi îi va face pe fani să se uite de două ori