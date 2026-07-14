Tinder Swindler, varianta românească! O româncă a păcălit un bărbat din Austria să îi dea aproape 800.000 de euro

Un caz desprins parcă din celebrul documentar „Tinder Swindler”, însă de această dată protagonistă este o româncă. O femeie în vârstă de 30 de ani este acuzată că a reușit să îl convingă pe un bărbat din Austria să îi trimită aproape 800.000 de euro, după ce, luni la rând, ar fi jucat perfect rolul partenerei îndrăgostite. Însă, în cele din urmă, povestea de dragoste s-a transformat într-o anchetă de proporții.

Escrocheriile sentimentale au devenit tot mai frecvente în ultimii ani, iar metoda este aproape mereu aceeași. Totul începe pe rețelele de socializare, unde presupusul partener câștigă încrederea victimei, construiește o relație aparent autentică, iar apoi începe să solicite bani sub diverse pretexte.

Exact acest scenariu ar fi fost pus în practică și de româncă, care ar fi profitat de sentimentele bărbatului pentru a obține sume impresionante de bani. Fiecare „donație” venită din partea bărbatului de 62 de ani avea în spate o poveste emoționantă spusă de româncă.

Tinder Swindler, varianta românească

Potrivit anchetatorilor austrieci, românca l-a cunoscut pe bărbatul de 62 de ani prin intermediul unei platforme de socializare. Cei doi au început să vorbească frecvent, iar, în timp, relația virtuală s-ar fi transformat într-una aparent romantică. Convins că femeia îi împărtășește sentimentele, bărbatul a început să o ajute financiar ori de câte ori aceasta îi cerea sprijin.

La început, românca i-ar fi spus că intenționează să investească într-un salon de înfrumusețare și într-un proiect imobiliar, motiv pentru care are nevoie de capital. Victima a acceptat să îi trimită bani, iar transferurile ar fi început încă din 2024. Ulterior, femeia a venit cu un nou motiv și i-ar fi explicat că are nevoie de fonduri pentru a încheia divorțul de fostul partener.

În tot acest timp, bărbatul ar fi continuat să îi trimită sume importante de bani și chiar să contracteze împrumuturi. Potrivit poliției, prejudiciul total depășește 790.000 de euro. Povestea a luat însă o întorsătură neașteptată în momentul în care cei doi au stabilit să se întâlnească într-un bar din cartierul Leopoldstadt, din Viena.

Mai exact, românca nu a mai ajuns la locul întâlnirii și asta pentru că pe drum a fost reținută de polițiști, în baza unui mandat de arestare emis de procurori. După intervenția ofițerilor din cadrul Unității Speciale pentru Combaterea Criminalității Stradale (EGS), românca a fost arestată și transferată într-un centru de detenție. Cercetările continuă în acest caz.

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