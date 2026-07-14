Remake-ul live-action al filmului de animație „Moana” (cunoscut în România sub titlul „Vaiana”) a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, însă încasările au fost mult sub așteptările Disney.

Potrivit Variety, producția a avut unul dintre cele mai slabe starturi înregistrate vreodată de un remake live-action al studioului.

Filmul „Moana”, încasări rușinoase la box office

Filmul a obținut aproximativ 43 de milioane de dolari în primul weekend în Statele Unite și Canada, după lansarea în 3.827 de cinematografe. La nivel internațional, a mai adăugat 52 de milioane de dolari, ajungând la un total global de 95 de milioane de dolari. Chiar dacă s-a clasat pe primul loc în box office-ul nord-american, rezultatul este considerat modest pentru o producție cu un buget estimat la 250 de milioane de dolari, la care se adaugă costurile de promovare.

Disney estima înainte de lansare încasări cuprinse între 60 și 65 de milioane de dolari pe piața nord-americană și aproximativ 140 de milioane de dolari la nivel mondial în primul weekend. Rezultatul final a fost însă considerabil sub aceste estimări.

Un debut sub așteptările Disney

Publicația americană notează că noul „Moana” s-a alăturat listei remake-urilor live-action Disney care au avut un start modest la box office. Spre deosebire de succese precum „The Lion King”, „Beauty and the Beast” sau „Aladdin”, noua producție nu a reușit să atragă publicul în același ritm în primul weekend de la lansare.

„Disney a creat acest fenomen al remake-urilor live-action bazate pe filmele sale de animație și a avut un succes remarcabil cu ele. Însă debutul acestui film este departe de performanțele înregistrate de remake-urile anterioare ale studioului”, a explicat David A. Gross, editorul buletinului de analiză a box office-ului FranchiseRe.

Variety mai notează că momentul ales pentru lansare ar putea explica rezultatele sub așteptări. Filmul ajunge în cinematografe la doar zece ani de la animația originală și la mai puțin de doi ani după succesul continuării animate. Publicația remarcă faptul că, în cazul unor remake-uri precum „Dumbo” sau „Albă ca Zăpada”, Disney a fost criticată că a așteptat prea mult pentru a readuce poveștile pe marele ecran, în timp ce în cazul „Moana” este posibil ca studioul să fi acționat prea repede, înainte ca nostalgia publicului să se instaleze.

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