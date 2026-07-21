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Cadavru descoperit în albia Ozanei, râul făcut celebru de Ion Creangă. Polițiștii încearcă să afle cine este bărbatul și cum a murit

De: Paul Hangerli 21/07/2026 | 23:30
Cadavru descoperit în albia Ozanei, râul făcut celebru de Ion Creangă. Polițiștii încearcă să afle cine este bărbatul și cum a murit
Cadavru găsit în pârâul Ozana, sursa-colaj CANCAN.RO
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Descoperire șocantă în județul Neamț, acolo unde trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost găsit în albia pârâului Ozana, în satul Dolhești. Cazul este anchetat de polițiști, care încearcă să stabilească atât identitatea victimei, cât și împrejurările în care s-a produs decesul. Până la finalizarea cercetărilor și a necropsiei, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre bărbatul găsit mort.

Apelul la 112 a mobilizat polițiștii la fața locului

Ozana, cunoscută de generații întregi de români drept „Ozana cea frumos curgătoare”, după descrierea făcută de Ion Creangă în Amintiri din copilărie, a devenit scena unei descoperiri tragice.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, sesizarea a fost făcută în data de 20 iulie, în jurul orei 14:43, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Persoana care a sunat a anunțat că în albia pârâului Ozana, din satul Dolhești, se află o persoană decedată.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț, care au confirmat cele sesizate și au identificat cadavrul unui bărbat.

Trupul a fost transportat la Medicină Legală

După cercetările efectuate la locul descoperirii, trupul neînsuflețit a fost ridicat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț.

Medicii legiști urmează să efectueze necropsia, investigație care va stabili cauza exactă a decesului și va putea oferi informații importante pentru desfășurarea anchetei. Totodată, autoritățile încearcă să stabilească identitatea bărbatului, aceasta nefiind cunoscută până în prezent.

În astfel de situații, examinarea medico-legală reprezintă una dintre cele mai importante etape ale investigației, deoarece poate clarifica atât cauza morții, cât și alte elemente relevante privind circumstanțele producerii decesului.

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Polițiștii din Neamț continuă cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Deschiderea unui astfel de dosar reprezintă procedura legală obișnuită în cazurile în care o persoană este găsită decedată, iar cauza morții nu este încă stabilită. În această etapă a anchetei, oamenii legii încearcă să reconstituie ultimele momente din viața victimei și să stabilească toate împrejurările în care s-a produs decesul.

Până la finalizarea necropsiei și a verificărilor desfășurate de polițiști, autoritățile nu au comunicat dacă există indicii privind o moarte accidentală sau alte circumstanțe care ar putea explica tragedia. Ancheta este în desfășurare, iar concluziile vor fi formulate după centralizarea tuturor probelor și a rezultatelor expertizei medico-legale.

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