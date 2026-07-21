Cadavru descoperit în albia Ozanei, râul făcut celebru de Ion Creangă. Polițiștii încearcă să afle cine este bărbatul și cum a murit

Descoperire șocantă în județul Neamț, acolo unde trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost găsit în albia pârâului Ozana, în satul Dolhești. Cazul este anchetat de polițiști, care încearcă să stabilească atât identitatea victimei, cât și împrejurările în care s-a produs decesul. Până la finalizarea cercetărilor și a necropsiei, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre bărbatul găsit mort.
Ozana, cunoscută de generații întregi de români drept „Ozana cea frumos curgătoare”, după descrierea făcută de Ion Creangă în Amintiri din copilărie, a devenit scena unei descoperiri tragice.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, sesizarea a fost făcută în data de 20 iulie, în jurul orei 14:43, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Persoana care a sunat a anunțat că în albia pârâului Ozana, din satul Dolhești, se află o persoană decedată.
La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț, care au confirmat cele sesizate și au identificat cadavrul unui bărbat.
După cercetările efectuate la locul descoperirii, trupul neînsuflețit a fost ridicat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț.
Medicii legiști urmează să efectueze necropsia, investigație care va stabili cauza exactă a decesului și va putea oferi informații importante pentru desfășurarea anchetei. Totodată, autoritățile încearcă să stabilească identitatea bărbatului, aceasta nefiind cunoscută până în prezent.
În astfel de situații, examinarea medico-legală reprezintă una dintre cele mai importante etape ale investigației, deoarece poate clarifica atât cauza morții, cât și alte elemente relevante privind circumstanțele producerii decesului.
Polițiștii din Neamț continuă cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
Deschiderea unui astfel de dosar reprezintă procedura legală obișnuită în cazurile în care o persoană este găsită decedată, iar cauza morții nu este încă stabilită. În această etapă a anchetei, oamenii legii încearcă să reconstituie ultimele momente din viața victimei și să stabilească toate împrejurările în care s-a produs decesul.
Până la finalizarea necropsiei și a verificărilor desfășurate de polițiști, autoritățile nu au comunicat dacă există indicii privind o moarte accidentală sau alte circumstanțe care ar putea explica tragedia. Ancheta este în desfășurare, iar concluziile vor fi formulate după centralizarea tuturor probelor și a rezultatelor expertizei medico-legale.
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