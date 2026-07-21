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Bogdan Cîrlan de la Insula Iubirii și-a găsit sufletul pereche, după despărțirea de Claudia Florescu. Cum arată noua iubită

De: Emanuela Cristescu 21/07/2026 | 23:52
Bogdan Cîrlan de la Insula Iubirii și-a găsit sufletul pereche, după despărțirea de Claudia Florescu. Cum arată noua iubită
Un fost concurent de la Insula Iubirii a făcut o nouă cucerire. Cine e bruneta care i-a sucit mințile
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Un fost concurent de la Insula Iubirii și-a refăcut viața lângă o brunetă care seamănă izbitor cu fosta iubită. Acesta n-a mai stat pe gânduri și s-a afișat cu cea care i-a furat inima. Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii.

Bogdan Cîrlan, cunoscut publicului din sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii, pare că traversează un nou capitol în viața sentimentală. După mai multe relații care nu au rezistat în timp, fostul concurent a reapărut în compania unei tinere care a stârnit imediat valuri de comentarii pe rețelele de socializare.

Bogdan Cîrlan de la Insula Iubirii a făcut o nouă cucerire!

Bruneta a fost surprinsă pe locul din dreapta al mașinii lui Bogdan, ținând un cățel în brațe, iar fotografia a fost suficientă pentru ca fanele emisiunii să înceapă comparațiile. Dincolo de faptul că are un look îndrăzneț și o apariție care nu poate trece neobservată, mulți au remarcat că seamănă izbitor cu Claudia Florescu, fosta parteneră a lui.

Tânăra afișează un stil nonconformist, fiind acoperită de tatuaje pe brațe, picioare, piept și gât, detalii care i-au făcut pe urmăritori să spună că Bogdan pare să aibă un tipar clar atunci când vine vorba despre femeile care îi atrag atenția. Deocamdată, niciunul dintre cei doi nu a confirmat dacă între ei există o relație sau dacă este vorba doar despre o prietenie.

Un fost concurent de la Insula Iubirii a făcut o nouă cucerire. Cine e bruneta care i-a sucit mințile
Un fost concurent de la Insula Iubirii a făcut o nouă cucerire. Cine e bruneta care i-a sucit mințile

Bogdan Cîrlan și Claudia Florescu au participat împreună la Insula Iubirii, însă relația lor s-a încheiat la scurt timp după întoarcerea din Thailanda. De atunci, fiecare și-a văzut de propriul drum, iar viața lor sentimentală a intrat de mai multe ori în atenția publicului.

Claudia l-a uitat definitiv

Dacă despre Bogdan au apărut acum noi speculații, Claudia pare că și-a găsit, în sfârșit, liniștea. Fosta concurentă a dezvăluit recent că trăiește o poveste de iubire de aproape un an și că relația a evoluat deja spre un nivel important.

”Da, am o relație de aproape un an, dar am ținut pentru mine și acum am decis să postez cu el, dar da, sunt într-o perioadă a vieții mele în care sunt foarte liniștită, sunt foarte fericită și încerc să îmi croiesc încet-încet un viitor alături de persoana care mă face fericită. Ne-am mutat împreună, vrem să ne căsătorim, vrem să fim o familie (…) E o poveste foarte amuzantă. Noi ne știam mai de demult, dar nu am avut treabă niciodată, practic. Prin familia lui am reluat legătura”, a declarat Claudia Florescu.

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