Marian Mexicanu, primele declarații după ce a vorbit despre înmormântarea sa și a băgat spaima în familie și fani

După ce Marian Mexicanu a vorbit public despre felul în care și-ar dori să fie întâmpinată moartea, reacțiile nu au întârziat să apară.

Fanii, familia și apropiații au intrat imediat la idei, convinși că artistul ar fi transmis un mesaj ascuns sau că ar trece printr-o perioadă dificilă. Situația a escaladat suficient cât să-l aducă pe Mexicanu în platoul emisiunii Dan Capatos Show, unde a decis să clarifice totul.

Marian Mexicanu a băgat spaima în familie şi fani

Artistul a explicat că declarația sa nu a fost nici premonitorie, nici legată de vreo problemă medicală gravă.

„Eu când am să mor, vreau să mor elegant și fără fast. Nu am spus când. Și toată lumea știe, majoritatea oamenilor știu că un titlu trebuie să fiu wow. Unde a fost lovitura mea? Repet, nu am avut și nu am nicio problemă. Eu am o soră care este cardiacă. Fratele meu e cardiac. Ei ștind că eu am și problema mea, pe care tu o știi, de panică, și iau un tratament de panică… Am şi anxietate şi o mică depresie. Pentru că eu până acum 10 ani am cântat într-o altă lume. Oamenii se băteau, se certeau.”

Declarațiile sale au generat un val de telefoane și mesaje.

„Am primit telefoane: «Măi, mamă, ai ceva şi nu ne spui?». M-au sunat și câteva psihologi. Dacă ai nevoie, vino la noi. M-au sunat și câteva surori de ale mele, de etnie romă: «Hai să-ți ghicesc, că știu eu când ce și cum».”

Artistul spune că a tratat totul cu umor, dar recunoaște că a avut și o reacție mai dură, pentru că oamenii s-au speriat inutil.

Declarația despre moarte care a aprins telefoanele

Dan Capatos i-a confirmat logica situației, iar Marian Mexicanu a continuat:

„O să zic lucrurile acestea pentru că tot dacă tot am venit la tine. Nu am absolut nimic. Poate trebuia să formulez în felul următor: Când o vrea Dumnezeu, că nu știm niciunul când, eu vreau să nu las fast, să nu știe nimeni. După ce că e durerea foarte mare în inimă să mai rămână și o durere financiară. Pentru ce? Dacă aș ști că lumea s-ar opri din mers pentru mine, dacă aș ști că s-ar opri lumea, poate.”

Pentru a liniști definitiv publicul, artistul a subliniat că este sănătos, merge la controale medicale de două ori pe an și este extrem de atent la sănătatea sa și a familiei.

„Oricum, vreau să spun oamenilor că nu am absolut nimic. Și că nu era o referire la o situație imminentă. Nu. Eu chiar sunt sănătos, merg la doctor de două ori pe an. Sunt un om foarte atent cu sănătatea mea, cu sănătatea familiei, cu sănătatea copiilor.”

În final, Mexicanu a făcut și o glumă amară, menită să arate că nu are de gând să plece nicăieri prea curând:

„Am evenimente până în 2028. Le-am spus oamenilor că dacă mor soţia mea le va da banii înapoi.”

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