Cum vrea Marian Mexicanu să fie înmormântat. Artistul a planificat totul până la cel mai mic detaliu: ”Asta e dorința mea!”

Moartea lui Doru de la Constanța l-a făcut pe Marian Mexicanu să privească diferit viața și să se gândească la momentul în care va pleca dintre cei vii. Interpretul a povestit că și-a imaginat cum ar vrea să decurgă ceremonia de înmormântare și le-a împărtășit celor apropiați dorințele sale.

Artistul spune că își dorește ca, în ziua în care va fi condus pe ultimul drum, atmosfera să fie una solemnă, iar alături de familie și prieteni să fie prezenți și colegii de breaslă. Mai mult, acesta speră ca muzicanții să îi aducă un ultim omagiu prin cântece interpretate în memoria sa.

„Eu și când oi muri vreau să mor elegant”

Marian Mexicanu susține că nu se teme să vorbească despre moarte. El consideră că este firesc ca oamenii să își exprime din timp dorințele legate de un astfel de moment. În opinia sa, cei dragi ar trebui să știe cum și-ar dori fiecare să fie comemorat, pentru ca ultimele dorințe să îi fie respectate.

„Vreau să îmi cânte toată lumea. Nu știu dacă se va putea atunci să veniți toți, veți fi enorm de mulți. Îmi cântați de acasă, lângă mine, până la groapă trebuie să fie un sobor mare de acordeoane, viori, clarinete, chitare și bași. Asta e doleanța mea, să fiți lângă mine, nu acasă, nu fac așa ceva, e nebunia mea. Vreau, cum am făcut și nunțile, puțin, restrâns, elegant. Eu și când oi muri vreau să mor elegant.”

Marian Mexicanu, devastat după pierderea lui Doru de la Constanța

Moartea lui Doru de la Constanța l-a impresionat puternic pe Marian Mexicanu. Astfel, a ales să intre în direct pe Facebook pentru a-i aduce un ultim omagiu. Artistul i-a dedicat o melodie și i-a îndemnat și pe ceilalți colegi de breaslă să îi cinstească memoria în același mod.

Totodată, acesta a vorbit despre cât de important este stilul de viață. Cântărețul a precizat că astfel de tragedii nu apar fără cauze și că există factori care pot influența destinul.

„Am intrat în direct să îmi exprim regretul față de un alt tânăr și o altă pierdere a muzicii lăutărești și de manele. Regret față de tinerețea și familia lui. Nu putem ajunge la capul lui să îi cântăm, dar cred că este bine ca fiecare dintre voi care l-a cunoscut să îi dedice o cântare. El acum este între îngeri, știe tot și este în altă dimensiune. Fiecare ne aducem un omagiu prin cântare, pentru Doru de la Constanța. Este greu că mulți dintre colegii noștri pleacă, oamenii mor. Oamenii nu mor chiar așa aiurea, au greșeli, mâncăm prost, țigările, nopțile pierdute, stresul, certurile, alergarea aceasta după bani, factori foarte importanți, nocivi. Ne omorâm prin modul nostru prost de viață. Tinerii mor pentru că nu sunt atenți. Trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toți ceilalți. Mi-e greu să vorbesc de prietenii mei la timpul trecut, dar nimeni nu moare degeaba.”

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