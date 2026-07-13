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Doliu în lumea manelelor! A murit Doru de la Constanța

De: Anca Chihaie 13/07/2026 | 12:21
Doliu în lumea manelelor! A murit Doru de la Constanța
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Lumea muzicii de petrecere este în doliu după moartea lui Doru de la Constanța, care s-a stins din viață mult prea devreme. Vestea tragică i-a întristat pe apropiați, fani și colegii de breaslă, iar numeroși artiști au transmis mesaje emoționante de condoleanțe și i-au adus un ultim omagiu, exprimându-și regretul pentru pierderea suferită.

Doru de la Constanța era dedicat și vieții de familie. Artistul era căsătorit și avea o fiică, despre care apropiații spun că ocupa un loc special în viața sa. Cei care l-au cunoscut îl descriau drept un om apropiat de familie, implicat și atent la cei dragi, reușind să îmbine programul încărcat al concertelor cu responsabilitățile din viața personală.

A murit Doru de la Constanța

Doru de la Constanța și-a construit cariera pas cu pas și a devenit unul dintre artiștii solicitați la evenimente private, petreceri și spectacole dedicate muzicii de petrecere. De-a lungul timpului, acesta a reușit să își creeze un public fidel datorită repertoriului variat și prezenței constante pe scenele din întreaga țară. Pentru mulți dintre cei care apreciază acest gen muzical, numele său era asociat cu numeroase momente festive și apariții apreciate la diferite evenimente.

Numeroși colegi de breaslă au aflat vestea în cursul zilei și au transmis mesaje de condoleanțe familiei îndoliate, exprimându-și regretul pentru pierderea unui om pe care l-au cunoscut atât pe scenă, cât și în afara acesteia. Totodată, fanii au început să publice gânduri de rămas-bun pe rețelele de socializare, unde au rememorat momentele în care l-au ascultat sau l-au întâlnit la diferite evenimente.

”Dumnezeu să te ierte, fratele meu mai mare, Doru de la Constanța. Cu tine îmi începusem cariera”, ”Mare șoc, cutremur în suflet și se simte de la Constanța până la Oradea. Mare pierdere… offf…. ce Dumnezeu se întâmplă?! Pleacă atâția colegi tineri… Dumnezeu să te odihnească, Doru de la Constanța”, au transmis colegii.

În prezent, familia trece prin momente extrem de dificile și se pregătește pentru ceremonia de înmormântare.

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