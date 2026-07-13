După show-ul incendiar de la Beach, Please!, Babasha a vorbit despre sacrificiile din spatele scenei: “Viața de artist este foarte tumultuoasă”

Babasha este unul dintre artiștii momentului! Piesele lui domină topurile și sunt fredonate de mii de fani, motiv pentru care prezența sa pe scena unuia dintre cele mai mari festivaluri din România, Beach, Please!, era una dintre cele mai așteptate. La scurt timp după show-ul spectaculos, artistul a acordat un interviu pentru CANCAN.RO, în care a vorbit deschis despre succes, emoțiile pe care le trăiește înainte de fiecare concert, dar și despre sacrificiile pe care le presupune viața de artist. Vezi jos mai multe detalii!

Deși se bucură de un success impresionant la doar 24 de ani, Babasha recunoaște că drumul nu este deloc ușor. Artistul a mărturisit pentru CANCAN.RO că publicul vede doar partea frumoasă, însă în spatele concertelor și al hiturilor se ascund multe sacrificii. Cât despre planurile pentru perioada următoare, tânărul pregătește muzică nouă și promite că vara aceasta fanii vor avea parte de multe surprize. După încheierea festivalului speră să își facă timp și pentru câteva zile de vacanță „undeva unde e cald și departe de toată lumea.”

Babasha: „A fost pur și simplu o joacă între noi doi”

CANCAN.RO: Eu vreau să-ți spun că astăzi, toată ziua, am fredonat așa: „Păi na, păi na”.

Babasha: Și mai departe? De aici se vede minciuna, în primul rând.

CANCAN.RO: Nu, nu!

Babasha: Am cântat-o adineauri pe scenă, trebuia să o știi de acolo. Dar mă bucur. Atunci înseamnă că e o piesă frumoasă.

CANCAN.RO: Da, chiar e o piesă frumoasă, serios. Spune-mi, te rog, cum a luat naștere piesa asta, că eu sunt foarte curioasă.

Babasha: A luat naștere fiind la studio, alături de producătorul cu care fac și am făcut cele mai mari hituri ale mele, cele mai mari piese ale mele. A fost pur și simplu o joacă între noi doi. Mi-a arătat el un instrumental și am simțit-o de la bun început. Undeva, în capul meu, am fredonat chestia asta cu „Păi na, păi na”. Mi s-a părut o idee mișto și, nu știu cum să spun, a venit de la sine. Că așa se întâmplă cu piesele mari.

CANCAN.RO: Asta voiam să te întreb. Piesele mari și hiturile ies mai mult din joacă sau când n-ai încredere, să zic așa?

Babasha: Nu neapărat, nu neapărat. Nu, nu, asta cu încrederea nu. Din contră, cu cât te sparge mai tare… Dacă pe tine, ca artist, nu te sparge, nici nu te aștepta să spargă publicul. A fost o piesă care, într-adevăr, a venit de la sine. Sunt puțin emoționat, sunt agitat. Repet, trebuie să te spargă pe tine, trebuie să vină de la sine. Pentru că mi se pare că într-o piesă îți pui energia. Dacă tu ai băgat o energie frumoasă, e normal să se răspândească și către ascultători.

CANCAN.RO: Și așa este. M-am uitat la tine pe Spotify. Ești wow! Spune-mi trei lucruri: de ce crezi că te iubește lumea atât de mult? Sinceritatea?

Babasha: Nu știu, ar trebui să-i întrebați pe ei.

CANCAN.RO: Dar tu, așa, de ce crezi că vinde? Sau ce crezi că le place?

Babasha: Felul meu de a fi sincer. Cred că ei empatizează cu mine, probabil și pentru că sunt tânăr, am 24 de ani, și pentru că sunt foarte sincer cu ei. Comportamentul meu nu prea diferă de cel din fața camerelor. Adică ceea ce fac eu în viața mea se vede și în munca mea. Mi se pare că așa cum ești în interior se răspândește și în exteriorul tău.

Babasha: „Vața de artist este foarte tumultuoasă”

CANCAN.RO: Ți-a fost vreodată greu?

Babasha: Mereu mi-e greu, că asta înseamnă o viață de artist. Multă lume nu înțelege, în multe aspecte, dar viața de artist este foarte tumultuoasă. Să vii mereu cu ceva nou, să te rebranduiești mereu, să fii de dimineață… N-ai niciodată un program, nu știi niciodată câte ore dormi, nu știi niciodată când te trezești. Este foarte greu, dar este și frumos. Adică nu pot să spun: „Mamă, ce grea e viața!”. Poate să fie și mai grea de atât. E pasiunea mea, e ceea ce îmi place să fac cel mai mult și nu există chestii care să mă tragă înapoi din meseria asta.

CANCAN.RO: Cum se anunță vara pentru Babasha?

Babasha: Păi, eu am început destul de bine până acum și, nu știu, acum să văd și reacția oamenilor. Am scos foarte multe piese de pe 1 ianuarie până acum și mai urmează multe piese. Chiar puțin spre finalul videoclipului o să vedeți o piesă foarte mișto din partea mea, dar trebuie să fiți atenți acolo și să dați subscribe la canalul de YouTube.

CANCAN.RO: Unde pleci în vacanță? Te relaxezi și tu?

Babasha: Cred că am să plec. Cred că după Beach, Please! am să plec și eu, într-adevăr, într-o vacanță. Nu știu, poate să-mi plănuiesc o vacanță cu familia, dar nu știu încă. Undeva unde e cald și departe de toată lumea.

CANCAN.RO: Zici că ești emoționat. De ce ai emoțiile astea înainte de scenă? Sau aici ai avut anumite emoții?

Babasha: Pentru că depinde cât de important e pentru tine ceea ce faci. Pentru mine este cel mai important lucru. Am repetat-o și o repet. Mi-am dat seama că emoțiile vin cu atât mai multe cu cât scena e mai mare și cu cât sunt mai mulți oameni. E foarte greu. Ți-e frică să nu dai de gard, ți-e frică să nu strici. Pentru că, în viața de artist, o greșeală poate să schimbe tot cursul carierei. Chiar am depus foarte mult efort și suflet în concertul ăsta, în show-ul ăsta. Am adus și dansatori, am încercat să fac și eu doi-trei pași, așa cum am putut. Și da, am avut super mari emoții. Și încă am, dar sper că a ieșit ceva.

CANCAN.RO: A ieșit foarte bine. Noi ne-am uitat. Chiar a ieșit foarte bine și dansatorii, foarte frumos. Și fetele, și băieții.

Babasha: Și fetele, și băieții, da.

CANCAN.RO: Ce i-ai spune lui Babasha acum, dacă l-ai întâlni pe Babasha de la 10 ani?

Babasha: Că e șmecher rău de tot. A, dacă l-aș întâlni pe Babasha de la 10 ani? Păi, Babasha e de trei ani. La 10 ani era Vlad și i-aș spune să fie Vlad în continuare toată viața.

Babasha: „Părinții mi-au dat aripile de care am avut nevoie să zbor”

CANCAN.RO: Ai avut niște oameni, probabil, lângă tine. Cine a fost lângă tine și te-a susținut necondiționat?

Babasha: Mulțumesc lui Dumnezeu că am o familie care mă susține în tot ceea ce fac și sunt mândri de mine. Nu știu, prin deciziile din viața mea poate am cauzat un risc sau niște dubii în ceea ce fac, că am plecat singur, mai multe chestii din viața mea personală. Dar, în același timp, părinții mei au văzut că sunt la locul meu cu mintea, că muncesc și că sunt ambițios și mi-au dat aripile de care am avut nevoie să zbor.

CANCAN.RO: E ceva ce n-ai repeta până acum din ce ai făcut? Ai vreo chestie de mic regret?

Babasha: N-am niciun regret în viața mea. Pentru că orice lucru din viața mea pe care l-am făcut este descrierea mea. Ăsta sunt eu, cu bune și cu rele. Nu m-am născut să fiu Ken din Barbie, nici robot. Sunt om, care mai greșește, care mai face prostii, dar fac și multe lucruri frumoase, din punctul meu de vedere.

CANCAN.RO: Cea mai mare curiozitate a fanilor care îți scriu?

Babasha: Dacă le dau follow pe Instagram.

CANCAN.RO: Și le dai follow pe Instagram?

Babasha: Dau follow la oamenii cu care lucrez și pe care-i cunosc. Ar fi prea mulți.

CANCAN.RO: Și n-ai avea timp, pentru că trebuie să faci muzică. Ce vrei să le transmiți celor care te iubesc?

Babasha: Că vă iubesc înapoi înzecit și că vă mulțumesc din toată inima că îmi țineți muzica în topuri. Urmează multe lucruri frumoase din partea mea și sper că v-au plăcut toate conceptele astea pe care le-am adus în cariera mea și sper să meargă tot la fel.

CANCAN.RO: Și noi o să te urmărim să vedem pe unde mai cânți.

Babasha: Mulțumesc din suflet, chiar vă aștept pe toți!

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