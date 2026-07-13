Răzbunare pentru 30 de euro. Un ucrainean a incendiat casa românului care îl găzduia

Un incident petrecut într-o localitate din Italia s-a transformat într-un dosar penal grav, după ce un conflict între doi bărbați ar fi degenerat într-un incendiu intenționat care a distrus două apartamente și a lăsat mai multe persoane fără locuință. După mai multe săptămâni de investigații, autoritățile italiene au dispus arestarea preventivă a unui cetățean ucrainean, suspectat că a provocat incendiul în urma unei dispute legate de o sumă de bani.

Evenimentele au avut loc în data de 13 iunie, însă ancheta desfășurată de carabinieri s-a încheiat recent, când procurorii au considerat că există suficiente probe pentru luarea măsurii arestării preventive. Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, cazul a stârnit un puternic impact în comunitatea locală atât din cauza pagubelor produse, cât și a pericolului la care au fost expuși locatarii imobilului.

Un ucrainean a incendiat casa românului care îl găzduia

Conform anchetatorilor, bărbatul ucrainean ajunsese în Italia după izbucnirea războiului din țara sa și își câștiga existența efectuând ocazional lucrări în domeniul construcțiilor. La un moment dat, acesta a fost găzduit de un cetățean român care locuia împreună cu mama sa într-un apartament situat la ultimul etaj al unei clădiri rezidențiale.

Între cei doi exista o relație de cunoștință, iar românul a decis să îi ofere temporar o cameră, având în vedere situația dificilă în care se afla noul venit. Înțelegerea urma să îi permită acestuia să își găsească un loc de muncă stabil și o locuință proprie, însă conviețuirea s-a deteriorat într-un timp foarte scurt.

Potrivit probelor strânse în timpul anchetei, între cei doi bărbați a izbucnit un conflict legat de o datorie de aproximativ 30 de euro. Cercetările nu au stabilit cu exactitate cine trebuia să restituie suma și cine o solicita, însă disputa a devenit tot mai tensionată, culminând cu decizia proprietarului de a-i cere musafirului să părăsească apartamentul.

În acel moment, ucraineanul s-ar fi retras în camera în care era cazat pentru a-și strânge bunurile personale. Anchetatorii susțin însă că, înainte de a pleca definitiv, acesta ar fi recurs la un gest extrem. Folosind o brichetă, ar fi aprins salteaua și mai multe obiecte inflamabile aflate în încăpere, după care a ieșit din apartament.

Focul s-a extins rapid în interiorul locuinței, iar în doar câteva minute flăcările au cuprins întreaga încăpere. Proprietarul a reușit să iasă la timp din clădire, evitând astfel să fie surprins de incendiu, în timp ce vecinii au observat fumul dens și au alertat serviciile de urgență.

Pe lângă familia românului, și persoanele care locuiau în apartamentul afectat de la etajul inferior au fost nevoite să își părăsească locuința și să caute o soluție temporară de cazare. Pagubele materiale au fost considerabile, iar imobilul a suferit deteriorări importante.

Ancheta a mai scos la iveală că, după producerea incendiului, bărbatul și-ar fi găsit o altă locuință într-o localitate din apropiere, respectiv Partina. Potrivit informațiilor adunate de autorități, în perioada petrecută acolo ar fi avut un comportament agresiv, fiind acuzat că a creat o stare de teamă în rândul locuitorilor prin amenințări și acte de intimidare.

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