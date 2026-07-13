Acasă » Știri » Răzbunare pentru 30 de euro. Un ucrainean a incendiat casa românului care îl găzduia

Răzbunare pentru 30 de euro. Un ucrainean a incendiat casa românului care îl găzduia

De: Anca Chihaie 13/07/2026 | 13:58
Răzbunare pentru 30 de euro. Un ucrainean a incendiat casa românului care îl găzduia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un incident petrecut într-o localitate din Italia s-a transformat într-un dosar penal grav, după ce un conflict între doi bărbați ar fi degenerat într-un incendiu intenționat care a distrus două apartamente și a lăsat mai multe persoane fără locuință. După mai multe săptămâni de investigații, autoritățile italiene au dispus arestarea preventivă a unui cetățean ucrainean, suspectat că a provocat incendiul în urma unei dispute legate de o sumă de bani.

Evenimentele au avut loc în data de 13 iunie, însă ancheta desfășurată de carabinieri s-a încheiat recent, când procurorii au considerat că există suficiente probe pentru luarea măsurii arestării preventive. Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, cazul a stârnit un puternic impact în comunitatea locală atât din cauza pagubelor produse, cât și a pericolului la care au fost expuși locatarii imobilului.

Un ucrainean a incendiat casa românului care îl găzduia

Conform anchetatorilor, bărbatul ucrainean ajunsese în Italia după izbucnirea războiului din țara sa și își câștiga existența efectuând ocazional lucrări în domeniul construcțiilor. La un moment dat, acesta a fost găzduit de un cetățean român care locuia împreună cu mama sa într-un apartament situat la ultimul etaj al unei clădiri rezidențiale.

Între cei doi exista o relație de cunoștință, iar românul a decis să îi ofere temporar o cameră, având în vedere situația dificilă în care se afla noul venit. Înțelegerea urma să îi permită acestuia să își găsească un loc de muncă stabil și o locuință proprie, însă conviețuirea s-a deteriorat într-un timp foarte scurt.

Potrivit probelor strânse în timpul anchetei, între cei doi bărbați a izbucnit un conflict legat de o datorie de aproximativ 30 de euro. Cercetările nu au stabilit cu exactitate cine trebuia să restituie suma și cine o solicita, însă disputa a devenit tot mai tensionată, culminând cu decizia proprietarului de a-i cere musafirului să părăsească apartamentul.

În acel moment, ucraineanul s-ar fi retras în camera în care era cazat pentru a-și strânge bunurile personale. Anchetatorii susțin însă că, înainte de a pleca definitiv, acesta ar fi recurs la un gest extrem. Folosind o brichetă, ar fi aprins salteaua și mai multe obiecte inflamabile aflate în încăpere, după care a ieșit din apartament.

Focul s-a extins rapid în interiorul locuinței, iar în doar câteva minute flăcările au cuprins întreaga încăpere. Proprietarul a reușit să iasă la timp din clădire, evitând astfel să fie surprins de incendiu, în timp ce vecinii au observat fumul dens și au alertat serviciile de urgență.

Pe lângă familia românului, și persoanele care locuiau în apartamentul afectat de la etajul inferior au fost nevoite să își părăsească locuința și să caute o soluție temporară de cazare. Pagubele materiale au fost considerabile, iar imobilul a suferit deteriorări importante.

Ancheta a mai scos la iveală că, după producerea incendiului, bărbatul și-ar fi găsit o altă locuință într-o localitate din apropiere, respectiv Partina. Potrivit informațiilor adunate de autorități, în perioada petrecută acolo ar fi avut un comportament agresiv, fiind acuzat că a creat o stare de teamă în rândul locuitorilor prin amenințări și acte de intimidare.

VEZI ȘI: Criminalul care a ucis-o pe Melisa în 2023, torturat de doi polițiști de la Penitencirul Rahova. Agenții au fost trimiși în judecată

Incendiu puternic în Capitală, pe Calea Moșilor! Pompierii intervin în forță, după ce flăcările au izbucnit la etajul 8 al unui bloc

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bunică bolnavă de Alzheimer, dispărută în București. Familia cere ajutorul oamenilor
Știri
Bunică bolnavă de Alzheimer, dispărută în București. Familia cere ajutorul oamenilor
Sora Elenei Gheorghe trece prin clipe de coșmar. A cerut de urgență ajutorul poliției: „Nu mi-au trecut nervii”
Știri
Sora Elenei Gheorghe trece prin clipe de coșmar. A cerut de urgență ajutorul poliției: „Nu mi-au trecut nervii”
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația este incredibilă
Mediafax
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația...
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat. Ce urmează
Gandul.ro
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat....
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport.ro
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți:...
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui mai puternic imperiu al lumii
Adevarul
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui...
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Digi24
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum a apărut la Wimbledon! A radiat după ce s-a vindecat de cancer
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum...
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
Click.ro
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg...
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în ultimii 19 ani. Unde se află România
Digi 24
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în...
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori
Digi24
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea,...
Ofertă Lidl: Tester pentru diagnoza auto cu ecran integrat. Poate șterge codurile de eroare
Promotor.ro
Ofertă Lidl: Tester pentru diagnoza auto cu ecran integrat. Poate șterge codurile de eroare
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
go4it.ro
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul uman
Descopera.ro
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat. Ce urmează
Gandul.ro
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat. Ce urmează
Tags:
ULTIMA ORĂ
Bunică bolnavă de Alzheimer, dispărută în București. Familia cere ajutorul oamenilor
Bunică bolnavă de Alzheimer, dispărută în București. Familia cere ajutorul oamenilor
Sora Elenei Gheorghe trece prin clipe de coșmar. A cerut de urgență ajutorul poliției: „Nu mi-au ...
Sora Elenei Gheorghe trece prin clipe de coșmar. A cerut de urgență ajutorul poliției: „Nu mi-au trecut nervii”
Codruța Filip și-a surprins fanii cu imagini din cea mai recentă vacanță. Cu cine a plecat artista ...
Codruța Filip și-a surprins fanii cu imagini din cea mai recentă vacanță. Cu cine a plecat artista în Africa
Cât costă ceasul lui Dorin Mateiu? Iubitul Simonei Halep s-a afișat cu bijuteria de lux la Wimbledon
Cât costă ceasul lui Dorin Mateiu? Iubitul Simonei Halep s-a afișat cu bijuteria de lux la Wimbledon
Anisia Gafton, la un pas să rateze propria cununie. Ce a pățit comedianta chiar în ziua cea mare: ...
Anisia Gafton, la un pas să rateze propria cununie. Ce a pățit comedianta chiar în ziua cea mare: “Este bătaie de cap. Eu sunt praf cu organizarea”
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” debutează luni, 13 iulie, de la ora 20.30, live pe Gândul. ...
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” debutează luni, 13 iulie, de la ora 20.30, live pe Gândul. Invitați de marcă: Exclusiv pentru „Subiectul Zilei”, Kelemen Hunor, despre consultările de astăzi de la Cotroceni. Rareș Bogdan vorbește în direct despre guvern, criza politică, dar și despre criza din PNL
Vezi toate știrile