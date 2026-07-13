Cauza morții lui Lindsey Graham. Ce a dus la decesul senatorului american, revenit recent din Ucraina

Senatorul republican Lindsey Graham, unul dintre cei mai influenți politicieni americani, a murit la vârsta de 71 de ani, la doar câteva zile după ce revenise dintr-o vizită oficială în Ucraina.

Raportul preliminar al medicului legist indică drept cauză probabilă a decesului o ruptură de aortă, informează Associated Press.

Biroul senatorului a anunțat că Lindsey Graham s-a stins din viață sâmbătă seara, în urma unei „boli scurte și fulgerătoare”. Autoritățile au precizat că investigațiile continuă, însă primele concluzii indică o ruptură de aortă drept cauză probabilă a decesului.

Cu doar câteva zile înainte de moarte, Lindsey Graham efectuase o vizită în Ucraina, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și cu alți oficiali de rang înalt. Senatorul american și-a reafirmat sprijinul pentru Kiev și a discutat despre continuarea ajutorului militar și financiar acordat Ucrainei.

Potrivit Associated Press, autoritățile nu au indicat nicio legătură între această deplasare și decesul politicianului.

Cauza morții lui Lindsey Graham

Lindsey Graham reprezenta statul Carolina de Sud în Senatul Statelor Unite din 2003 și era unul dintre cei mai cunoscuți membri ai Partidului Republican. De-a lungul carierei, s-a remarcat prin pozițiile sale ferme în domeniul politicii externe și al securității naționale.

Înainte de a deveni senator, a fost membru al Camerei Reprezentanților și a activat în cadrul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. De asemenea, a condus mai multe comisii importante din Senat și a avut un rol semnificativ în dezbaterile privind apărarea și politica externă.

În ultimii ani, Lindsey Graham a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Donald Trump în Congres, deși în campania prezidențială din 2016 s-a numărat printre criticii acestuia. După anunțul decesului, Trump l-a descris drept „un adevărat patriot american” și i-a adus un omagiu pentru întreaga sa activitate politică.

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