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Donald Trump revine cu un nou videoclip AI bizar. Imaginile au devenit virale

De: Daniel Matei 02/07/2026 | 22:50
Donald Trump revine cu un nou videoclip AI bizar. Imaginile au devenit virale
Sursa foto: Shutterstock
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Donald Trump a publicat un nou videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare în rolul unui doctor care tratează ceea ce el numește „Trump Derangement Syndrome”, termen folosit frecvent de președintele american pentru a-i descrie pe cei care îi aduc critici.

Donald Trump, doctor cu ajutorul AI

Clipul, distribuit pe platforma sa Truth Social, îl prezintă pe Trump îmbrăcat în halat alb, adresându-se direct publicului și prezentând un așa-numit „plan de tratament” pentru persoanele afectate de acest sindrom, scrie express.co.uk. Videoclipul include și versiuni AI ale unor celebrități de la Hollywood, care apar ca „pacienți” ce își descriu presupusa „vindecare”. Printre „pacienți” se numără Whoopi Goldberg, Robert De Niro sau Julia Roberts, vedete care l-au criticat în trecut pe liderul de la Casa Albă.

În material, „Doctor Trump” le recomandă celor afectați să evite „presa falsă”, să se roage și chiar să ducă un stil de viață mai sănătos.

„Tu sau cineva apropiat ai fost diagnosticat cu TDS? Simptomele pot fi necruțătoare. Din fericire, eu sunt Dr. Trump și am un plan de tratament”, spune versiunea realizată cu inteligență artificială a lui Donald Trump.

În clip apar și vedete care l-au criticat

În videoclip apare și o versiune generată cu ajutorul inteligenței artificiale a actriței Rosie O’Donnell, care spune:

„Sufăr de această afecțiune de peste un deceniu, iar după ce l-am ascultat pe Dr. Trump, pot spune că încep să văd rezultate.”

De asemenea, o versiune AI a actorului Robert De Niro afirmă:

„Nu aveam nicio idee cât de mult îmi afecta această problemă viața. Cariera mea a încetinit. Aproape că nu mai sunt de recunoscut. Aveam nevoie de ajutor. Nu puteam să mănânc. Nu puteam să dorm. Eram permanent furios. Îi făceam nefericiți pe toți cei din jurul meu”.

Nu este pentru prima dată când Donald Trump publică imagini sau videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

La începutul acestui an, președintele american a distribuit o imagine creată cu AI în care mulți internauți au interpretat că era înfățișat în ipostaza lui Iisus Hristos. Ulterior, Trump a susținut că imaginea trebuia, de fapt, să îl prezinte în rolul unui medic care îi vindecă pe oameni.

„Ar trebui să fiu eu în rolul unui doctor care îi face pe oameni bine”, a explicat acesta. Postarea a fost ulterior ștearsă.

Imaginea includea și un steag uriaș al Statelor Unite, monumente emblematice americane, vulturi în zbor, avioane și o siluetă luminoasă cu aspect angelic. Materialul a stârnit numeroase critici, inclusiv din partea unor susținători ai mișcării MAGA. Fosta congresmenă republicană Marjorie Taylor Greene a scris pe platforma X: „Este mai mult decât o blasfemie. Este spiritul Antihristului.”

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