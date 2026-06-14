„Omul-Păianjen” din Yemen a murit în timp ce escalada un crater vulcanic uriaș. Cine a fost Al-Qa’qa’ bin Antar

Al-Qa’qa’ bin Antar este cunoscut drept „Spider-Man” al Yemenului și a devenit viral datorită escaladărilor sale spectaculoase pe stânci abrupte. Din păcate, tânărul a murit pe 12 iunie 2026, în timp ce încerca să urce un crater vulcanic de mari dimensiuni.

„Omul-Păianjen” din Yemen a murit

Potrivit publicației Aaljazeera, Al-Qa’qa’ bin Antar a murit în timp ce escalada craterul vulcanic Haradhat Damt, de aproximativ 120 de metri. „Omul-Păianjen” din Yemen practica alpinismul fără echipament și fără măsuri de siguranță.

Tragedia s-a produs în timp ce tânărul realiza o cascadorie în interiorul craterului situat în provincia Al Dhale, din sudul Yemenului. Localnicii au aflat incidentul și au chemat imediat ajutoare.

Din păcate pentru Al-Qa’qa’ bin Antar, echipele de salvare nu au reușit să ajungă la el la timp și alpinistul a decedat la fața locului, în urma rănilor suferite. Moartea tragică a lui Al-Qa’qa’ bin Antar a șocat comunitatea sa de admiratori, mulți dintre aceștia transmițând mesaje de condoleanțe.

Cine a fost Al-Qa’qa’ bin Antar?

În ultimii ani, cu ajutorul rețelelor sociale, alpinistul a reușit să adune un public impresionant de urmăritori. Acesta a devenit cunoscut datorită escaladelor sale periculoase, realizate fără corzi, atât în urcare, cât și în coborâre, pe craterul vulcanic masiv.

Cu toate că a devenit viral și se bucura de aprecierea publicului, localnicii au atras atenția asupra riscului pe care acțiunile sale le implică. Erau indignați din cauza faptului că „Omul-Păianjen” escalada fără echipament de siguranță, infrastructură de salvare sau rute de evacuare.

Fanii, devastați de moartea „Omului-Păianjen”

Moartea sa a stârnit un val de reacții în mediul online. Tragedia a readus în discuție problema lipsei măsurilor de siguranță în astfel de activități extreme.

„Da, acest tânăr yemenit este cel mai puternic alpinist din toate timpurile. Și și-a imortalizat numele pe peretele periculosului crater vulcanic”, a scris un utilizator.

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