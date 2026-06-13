El este Florin, adolescentul de 15 ani care a murit în urma unui accident cu trotineta electrică: „Drum lin către îngeri, copil drag!”

Doliu în județul Timiș! Florin, adolescentul care a intrat în comă după un accident cu trotineta electrică, s-a stins din viață. Deși familia adolescentului de 15 ani spera la o minune, se pare că pentru acesta nu s-a mai putut face nimic. Familia se pregătește acum să îl conducă pe ultimul drum.

În data de 14 mai, Florin a suferit un grav accident cu trotineta electrică. Acesta se plimba alături de doi prieteni. La un moment dat, Florin și-a pierdut echilibrul și s-a prăbușit pe asfalt, în localitatea Dumbrăvița, din județul Timiș. Minorul a suferit leziuni grave la nivelul trunchiului cerebral și al coloanei vertebrale, fiind internat în stare critică.

Florin s-a stins din viață

Băiatul de 15 ani din judeţul Timiş care a ajuns în moarte cerebrală după ce a căzut cu trotineta electrică a murit. Anunţul trist al decesului a fost făcut în mediul online chiar de către tatăl băiatului.

„Cu inima frântă şi o durere de nedescris în suflet, anunţăm plecarea timpurie din această lume a iubitului nostru fiu, Țucuina Dragoș Florin, la doar 15 ani. Drumul lui s-a oprit mult prea devreme, lăsând în urmă un gol uriaş”, a scris tatăl adolescentului, în mediul online.

Accidentul care i-a fost în cele din urmă fatal lui Florin a avut loc în urmă cu doar câteva săptămâni. Adolescentul ar fi plecat de la şcoală, în timpul programului, împreună cu alţi doi colegi. Cei trei circulau pe trotinete electrice, iar la un moment dat băiatul a pierdut controlul direcţiei şi s-a prăbuşit pe asfalt.

Acum familia se pregătește să îl conducă pe Florin pe ultimul drum, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online. Și mătușa băiatului a transmis un mesaj emoționant.

„Astăzi, cu inimile frânte de durere, ne luăm rămas-bun de la dragul nostru nepot, Țucuina Dragoş Florin, care a plecat mult prea devreme dintre noi, la doar 15 ani. Nu există cuvinte care să poată descrie golul pe care l-a lăsat în sufletele noastre. Zâmbetul lui, bunătatea şi toate amintirile frumoase pe care ni le-a oferit vor rămâne veşnic în inimile noastre. Te vom iubi şi te vom purta mereu în gândurile noastre. Drum lin către îngeri, copil drag! Dumnezeu să te odihnească în pace”, a scris femeia, în mediul online.

De asemenea, în urma celor întâmplate, mătușa adolescentului, cadru medical, a iniţiat o petiţie prin care cere interzicerea utilizării trotinetelor electrice de către minori.

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