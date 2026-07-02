Cristian Pomohaci, trimis în judecată! Fostul preot este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc

Noi probleme din punct de vedere legal pentru Cristian Pomohaci. Bărbatul a fost trimis în judecată pentru trafic de substanțe interzise de mare risc. Acesta a depus o cerere pentru revocarea măsurii de arest preventiv, însă Curtea de Apel Târgu Mureș a respins contestația.

Cristian Pomohaci, fostul preot și cântăreț, a fost trimis în judecată, după ce s-au făcut percheziții în apartamentele pe care le deține. Autoritățile au descoperit printre altele și 20 de grame de substanțe interzise de mare risc, așadar a fost trimis în judecată. Bărbatul nu a fost mulțumit cu decizia oficialilor de arest preventiv, astfel că a depus o cerere de revocare. Joi, 2 iulie, Curtea de Apel Târgu Mureș a luat o hotărâre importantă.

Cristian Pomohaci, trimis în judecată

Cristian Pomohaci este una dintre cele mai controversate personalități din țara noastră. Acesta a fost acuzat de mai multe fapte, inclusiv agresiune sexuală. Acum, situația este diferită și are noi probleme cu legea. Este vorba despre trafic de substanțe interzise de mare risc. Anchetatorii au descoperit 20 de grame în apartamentul său.

El a fost trimis în judecată în data de 5 iunie, cu propunere de arestare preventivă, însă a contestat măsura. Din acest motiv, a depus o cerere de revocare. Joi, 2 iulie, decizia a fost publicată pe pagina Curții de Apel Târgu Mureș, prin care se arată că instanța a respins cererea lui Pomohaci, pentru că motivele invocate de el sunt nefondate.

Respinge ca nefondată contestaţia declarată de inculpatul (…), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000, împotriva încheierii penale din 26.06.2026, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Mureş din cadrul dosarului nr. 2285/102/2026/a1.1, pe care o menţine. În baza art. 242 alin.2 C.proc.pen. respinge ca nefondate cererile de revocare a măsurii arestării preventive sau de înlocuire cu măsura arestului la domiciliu, prin apărător ales. (…) Definitivă, arată pagina Curții de Apel Târgu Mureș.

Ce au descoperit anchetatorii în locuințele lui Cristian Pomohaci

Pe lângă substanțele interzise de mare risc, anchetatorii au găsit în locuințele lui Cristian Pomohaci aproape două milioane de euro, în mai multe valute. El susține că banii proveneau din închirierea mai multor proprietăți, vânzarea unei case și onorarii pentru cântări la nunți. De asemenea, fostul preot deține și 40 de imobile.

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