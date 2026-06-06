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Ce a pățit Saveta Bogdan după scandalul cu Cristian Pomohaci: „Era să mă bată”

De: Emanuela Cristescu 06/06/2026 | 17:48
Ce a pățit Saveta Bogdan după scandalul cu Cristian Pomohaci: „Era să mă bată”
Saveta Bogdan. Sursa foto Captură video
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Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan (80 de ani) a mărturisit că simplul fapt că l-a apărat pe Cristian Pomohaci (56 de ani) a transformat-o în ținta oamenilor, iar la un moment dat s-a temut că va fi agresată chiar în plină stradă.

Artista a povestit că, după ce i-a luat apărarea fostului preot, a fost aspru criticată, iar un episod petrecut pe stradă a speriat-o serios. Interpreta a spus că, în apropierea magazinului Unirea, un bărbat a recunoscut-o și a început să îi ceară socoteală pentru declarațiile făcute.

„M-a oprit lumea pe stradă și era să mă bată”, a povestit artista.

Saveta Bogdan, terorizată după scandalul cu Pomohaci

Saveta Bogdan a mai spus că bărbatul era extrem de agitat, iar situația s-a calmat abia după ce l-a avertizat că va chema Poliția.

După acel episod, interpreta a spus că a decis să închidă definitiv subiectul. Ea a declarat că nu mai dorește să vorbească despre Cristian Pomohaci, chiar dacă nu și-a schimbat părerea despre talentul lui artistic.

Cristian Pomohaci.
Cristian Pomohaci. Sursa foto Captură video

Artista a mai spus că, la spectacolele și evenimentele la care au fost împreună, nu a observat niciodată un comportament nepotrivit din partea fostului preot.

Declarațiile Savetei Bogdan apar exact în perioada în care Cristian Pomohaci se confruntă cu noi probleme în fața legii.

Cristian Pomohaci a mai primit un mandat de arestare

Fostul preot a primit un nou mandat de arestare preventivă într-un dosar privind trafic de droguri de mare risc, după ce, cu doar o zi înainte, fusese arestat preventiv într-un alt dosar în care este acuzat de viol asupra unui minor și agresiune sexuală.

„La data de 5 iunie 2026, pe rolul secţiei penale a Tribunalului Mureş a fost înregistrat dosarul penal cu nr.2285/102/2026, respectiv propunerea formulată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureş privind arestarea preventivă a unei persoane de sex masculin, cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de mare risc.

Prin încheierea penală nr.45/5 iunie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş a admis propunerea de arestare preventivă formulată Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.06.2026 şi până la data de 04.07.2026, inclusiv”, a transmis Tribunalul Mureş.

VEZI ȘI: Cine este femeia misterioasă? Saveta Bogdan face lumină în scandalul Sanfira
Ce se întâmpla la slujbele lui Cristian Pomohaci. Un fost angajat rupe tăcerea: ”Cu cât are mai mulţi bani, cu atât îi miruiește mai mult”

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