Ce se întâmpla la slujbele lui Cristian Pomohaci. Un fost angajat rupe tăcerea: ”Cu cât are mai mulţi bani, cu atât îi miruiește mai mult”

Apar noi mărturii explozive despre Cristian Pomohaci, fostul preot (57 de ani) ajuns în centrul unui scandal de proporții. Un bărbat care susține că a lucrat în trecut la ferma acestuia a făcut dezvăluiri tulburătoare despre ceea ce s-ar fi întâmplat în timpul slujbelor organizate de el.

Silviu Roman a povestit că nimic nu era lăsat la voia întâmplării și că anumite momente care îi impresionau pe credincioși ar fi fost pregătite din timp. Potrivit declarațiilor sale, fostul preot ar fi avut persoane de încredere plasate strategic în apropierea culoarului pe care îl parcurgea în timpul slujbelor.

Noi dezvăluiri tulburătoare despre Cristian Pomohaci

Fostul angajat a spus că Pomohaci știa exact către cine să se îndrepte și că reacțiile spectaculoase ale unor participanți îi făceau pe cei prezenți să creadă că asistă la fenomene neobișnuite.

„El când face slujba se face un culoar, are cartea, are crucea şi mai are sfintele daruri. El are oamenii lui care stau pe margine. În dreapta sunt o sută, în stânga o sută, dar pe marginea culoarului are oamenii lui şi el ştie la cine să se ducă. Îi pune cartea în cap şi ăla începe să urle şi să înjure: «Ahhh! Ajutor! Dracu!». Oamenii lui îi ţin că face urât”, a declarat fostul angajat.

Mai mult decât atât, bărbatul a spus că persoanele aflate în situații dificile ar fi fost atrase prin ajutoare constând în alimente și alte produse de bază. Acesta a povestit că, după slujbe, oamenii erau chemați în birou și primeau diverse pachete.

„După slujbă îi cheamă la ei în birou şi le face pachet, ulei, făină. Sunt oameni necăjiţi. Ei primesc pachet să urle. Sunt care vin pentru slujbă, dar trebuie să dea bani şi cu cât are mai mulţi bani, cu atât îi miruieşte mai mult”, a afirmat acesta.

Fostul preot a fost arestat preventiv

Declarațiile fostului angajat vin într-un moment extrem de delicat pentru Cristian Pomohaci. Fostul preot și interpret de muzică populară a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după o decizie a Judecătoriei Târgu Mureș, într-un dosar în care este cercetat pentru viol asupra unui minor și agresiune sexuală.

Cazul continuă să provoace reacții puternice în spațiul public. În timp ce ancheta este în desfășurare, fostul preot continuă să aibă susținători. Mai multe persoane s-au prezentat la sediul instanței și au format un cordon uman în jurul lui în momentul în care acesta a fost escortat de polițiști către autospecială.

Imaginile au stârnit numeroase comentarii, iar reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au anunțat că vor analiza modul în care s-a desfășurat escorta și împrejurările în care susținătorii au ajuns atât de aproape de fostul preot.

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