Cristian Pomohaci, reținut pentru 30 de zile! Anchetatorii au descoperit 2 milioane de euro în locuința fostului preot

Situația în cazul lui Cristian Pomohaci se complică. În urma celor trei percheziții făcute de polițiști în apartamentele sale din județul Mureș, fostul preot a fost reținut pentru 24 de ore. Acum, arestul s-a prelungit pentru 30 de zile.

Cristian Pomohaci revine în atenția autorităților în cazul cercetării pentru viol și agresiune sexuală, fapte care s-au petrecut din anul 2022. Miercuri, 3 iunie, polițiștii au descins în locuințele sale pe care le deține în județul Mureș, iar în urma perchezițiilor a fost reținut pentru 24 de ore. Ancheta este în plină desfășurare, așadar procurorii vor stabili toate detaliile, până atunci, bărbatul va rămâne sub arest timp de 30 de zile.

Cristian Pomohaci rămâne în arest

Miercuri, 3 iunie, fostul preot a fost reținut de polițiști în urma unor percheziții de amploare pentru 24 de ore. În seara zilei de joi, 4 iunie, judecătorii au decis să îl aresteze preventiv pentru 30 de zile. De asemenea, autoritățile au descoperit în apartamentele lui Pomohaci aproape două milioane de euro, în mai multe valute. Suma a fost atât de mare, încât oficialii au folosit o mașină de numărat banii.

Bărbatul le-a explicat că banii proveneau din închirierea mai multor proprietăți, vânzarea unei case și onorarii pentru cântări la nunți. Mai mult decât atât, fostul preot deține și 40 de imobile.

De ce a fost reținut Cristian Pomohaci

Fostul preot, Cristian Pomohaci, a fost reținut în cadrul unui dosar de agresiune sexuală. Faptele s-au petrecut încă din 2022 și implică doi minori și un tânăr de peste 30 de ani, fost angajat la ferma lui. De asemenea, cel din urmă fiind cel care a depus plângere la poliție în acest an.

A început să facă gesturi obscene la masă. El era îmbrăcat în preot, ieșea din altar cu haina neagră, nu-mi venea să cred. Îmi zicea că vrea să mă înfieze, să-mi dea apartament, că-mi dă oi. Ne pupa, ne lua în brațe, ne punea mâna la părțile intime, la bucătărie când ne chema la masă lua copiii. Unul are 3 ani și unul 12, a declarat Silviu Roman, denunţător.

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